Secondo Tuttosport in prima pagina, il ds della Juventus, Fabio Paratici, apre alla cessione di Moise Kean da subito ma soltanto con una clausola di riacquisto per il futuro così da non perdere il controllo sull'attaccante classe 2000. Una clausola che però sta bloccando l'affare, visto che molti club frenano all'idea di doverlo poi ridare alla Juve se esplodesse.