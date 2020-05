La Juventus fa sul serio per Arek Milik. È il polacco il vero obiettivo per rinforzare l’attacco dei bianconeri, ora che la permanenza di Mauro Icardi al PSG è solo da ufficializzare. Secondo La Repubblica, Milik ha già espresso gradimento pieno alle tentazioni bianconere: 5 milioni di stipendio all’anno rispetto agli 1,8 che prende adesso. Il Napoli è arrivato a offrirgliene 4,2, pur di prolungare il contratto in scadenza tra tredici mesi, ma Milik ha in testa solo la Juve: si sono corteggiati, si sono piaciuti e dietro a tutto questo c’è Sarri, che a Paratici ha fatto espressamente il nome dell’attaccante che ben conosce, dopo aver comunque illustrato quale tipo di punta pensa che servirà alla Juve della stagione prossima: non un centravanti d’area alla Icardi ma uno di manovra, tecnico, disponibile al dialogo e alla sponda, non necessariamente un bomber. Più uno di raccordo che un finalizzatore.