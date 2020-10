Giornata di assemblea in casa Juve, in un periodo particolarmente intenso sotto vari punti di vista. In mattinata approvato il bilancio anche dagli azionisti, comunicata pure la riorganizzazione interna con la conferma di Fabio Paratici a capo dell'area sportiva e l'accorpamento all'interno dell'area business (con a capo Bertola) di quelli che erano in precedenza i comparti revenue e financial. Inoltre promosso ufficialmente al ruolo di football director Federico Cherubini.In corso ora la conferenza stampa di restituzione di Andrea Agnelli e della dirigenza bianconera.PARLA AGNELLI - “Oggi è il giorno dell’assemblea degli azionisti, come da tradizione ecco un incontro con la stampa. Assemblea virtuale per rispettare le normative vigenti, mi risulta che anche altre società quotate faranno lo stesso. Un mio personale pensiero va a tutto il personale che lavora per combattere il Coronavirus”BILANCIO - “Bilancio agrodolce, sia dentro che fuori dal campo. A livello finanziario abbiamo approvato aumento di capitale, averlo fatto a gennaio ha posto le basi per una robustezza che non ci saremmo aspettati di dover utilizzare. Se penso al campo faccio i complimenti alla squadra e ai dirigenti, quindi Nedved, Paratici ora assente perché in bolla, Cherubini: ritengo che il nono scudetto non abbia avuto il giusto riconoscimento da parte di tutti. Le Women vincono ancora, il pensiero va a Braghin che è il miglior dirigente in assoluto in ambito femminile e a Guarino. Poi abbiamo vinto la Coppa Italia con Under 23, grazie a Pecchia per un risultato oltre le aspettative, il progetto va avanti. Non posso dimenticare le delusioni, abbiamo perso due finali che ci bruciano, l’eliminazione in Champions agli ottavi ci ha deluso. Fuori dal campo sottolineo che oggi il marchio Juventus su Instagram ha superato anche Gucci, dovremo sfruttare questa enorme platea. I temi approfonditi in primavera sono stati quelli legati all’emergenza ma anche alla riorganizzazione interna’RIORGANIZZAZIONE - ‘c’erano tre aree e ora sono due. Quella football a Paratici, quella business a Bertola. Mentre Cherubini sarà football director e insieme a Paratici si occuperà dell’area calcio. Io e Nedved ci dividiamo le due aree. Qui è presente quindi l’anima della Juve’COVID - “Ci sono effetti economici ma anche grandi responsabilità nei confronti della società. Va riconosciuto al mondo del calcio che ci sono 4000 persone con screening continuo, ogni positivo quindi viene isolato e non rappresenta più un pericolo, fattore estremamente decisivo che comporta un grande investimento dei club. Modo che abbiamo per tutelare attività, noi non possiamo fare smartworking, fin qui ringrazio formalmente i ministri competenti. Marzo e aprile mesi intensi per me con UEFA e tutte le organizzazioni, essere riusciti a completare tutti i campionati principali eccezion fatta per Francia, Olanda e Scozia è un grande successo, soprattutto pensando a Europa e Champions League. Abbiamo stime che cominciano a essere più precise, anche se gli impatti si avranno realmente in autunno 2021, la perdita di fatturato da stadio potrebbe essere di 3,2-3,9 miliardi, impatto da tv 830 milioni-1 miliardo, utili e perdite vengono stimati tra il meno 6,5 e il meno 8 miliardi. E sul calciomercato l’impatto è di 2,5-3 miliardi, tutti i mercati hanno perso una grossa fetta, tolta l’Inghilterra, sul sistema calcio europeo gli esportatori netti hanno perso a cascata centinaia di milioni di euro. Dopo vent’anni di continua crescita, il fatturato è in calo anche se per fattori esogeni, verosimilmente i problemi più grandi saranno al di sotto delle prime divisioni, ci sarà bisogno di circa 6 miliardi di aumento di capitale come sistema. Provando ad avere sguardo positivo rimangono opportunità e cambiamenti tecnologici, la crescita sarà ancora guidata dai grandi club”Seguono aggiornamenti