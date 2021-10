Dopo l’assemblea degli azionisti arriva la tradizionale conferenza stampa di restituzione. Così Andrea Agnelli e gli altri dirigenti della Juve rispondono alle domande dei giornalisti presenti.



LE NOMINE - “Abbiamo appena terminato anche il CdA successivo all’assemblea degli azionisti, approvate cariche con la conferma mia come presidente e di Pavel Nedved come vice, nominato Arrivabene quale amministratore delegato della società. Maurizio terrà anche deleghe di direttore dell’area sportiva”

COMPETITIVITA’ - Agnelli: “Siamo Juventus, per noi competitività significa vincere, il dogma non cambia. Al termine di questa stagione, il nostro livello di fatturato sarà sano e imoiegheremo risorse per competere anche a livello internazionale. Qui conta vincere. Non è il momento più difficile della mia presidenza, quello era nel 2010 perché c’era da ricostruire.





Nedved: “Abbiamo ringiovanito squadra, unica cosa che conta è vincere, siamo consapevoli e sappiamo cosa dobbiamo fare. Abbiamo vittoria nel dna, la stiamo inseguendo. Ci sono difficoltà, ultima partita non è andata come speravamo, dobbiamo subito ripartire”- Nedved: “Mi allineerei con Allegri, ha detto che parlare di obiettivi è difficile. Noi dobbiamo pensare alla prossima partita, cercare di recuperare posizioni. Abbiamo pochi punti ma mancano tante partite, si può recuperare”- Arrivabene: “Operazione Ronaldo ha portato benefici non solo alla Juve ma a tutto il calcio italiano. La sua partenza apre a nuovi scenari. Che effetti può avere sulla squadra la sua partenza? Non è questione di gol, vedi Benzema nel Real. Dove Allegri sta lavorando è abituare la squadra a ricaricarsi sulle spalle la responsabilità e lavorare di squadra. Mercato? Ci sono state critiche, ci si è dimenticato troppo in fretta delle situazioni economiche della società, saremo oculati anche in futuro. Riduzione ed efficienza di costi, è necessario bilanciarlo con le esigenze sportive, se vinci tutto ciò che fai risultata efficace’- Agnelli: ‘Siamo rispettosi delle indagini, stiamo fornendo ogni risposta. Ogni operazione trova riscontro nei bilanci, massima collaborazione e massima serenità’”- Agnelli: “Sul numero di operazioni di mercato bisogna valutare le singole società. Noi abbiamo due squadre, quasi tre, professionistiche. Abbiamo circa 75 giocatori professionisti. Il trading calciatori fa parte delle caratteristiche di una società. Servirà gestione più sana dei parametri zero”- Arrivabene: “Fa parte di necessità e desideri del futuro, un progetto interessante è proporlo in maniera diversa con parametri in linea dell’eco sostenibilità che ospiti eventi anche extra-calcio”- Nedved: “Crediamo che la rosa sia sufficiente per raggiungere obiettivi stagionali, valuteremo interventi a gennaio ma questa squadra deve poter puntare i primi posto”- Nedved: “Siamo a un buonissimo punto, siamo molto contenti che sia rientrato in forma a giocare, aspettiamo un attimo e cerchiamo di concludere questa operazione”