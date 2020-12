Ci pensa Alex Sandro a fare il punto della situazione in casa Juve prima della partita di Champions con la Dinamo Kiev.



COSA MANCA - "Penso che manchino i risultati. Stiamo lavorando benissimo, siamo in crescita. Ma nella Juve è così, quando non vinci una partita poi tutti iniziano a parlare. Siamo abituati, siamo sulla strada giusta. Io ogni giorno mi sento meglio, sono a disposizione"



MENTALITA' - "Con Pirlo non è cambiata la mentalità ma solo il modo di giocare"



CRESCITA - "Domani mi piacerebbe vedere un bel gioco, vorrei vedere che fossimo tutti concentrati con e senza palla. Dobbiamo saper giocare anche senza palla, quando l'abbiamo dobbiamo sfruttare i migliori giocatori. Penso che faremo una bella partita"



INFORTUNIO - "E' stato duro perché non sono mai stato così tanto tempo fuori dal campo, però abbiamo fatto un bel lavoro di recupero e ora mi sento bene"



DINAMO - "In Champions bisogna sempre fare attenzione. Loro hanno giocatori forti e vorranno fare bella prestazione, sarà sicuramente partita difficile"



PERSONALITA' - "La responsabilità è la stessa, giovani o vecchi. E' importante avere giocatori di esperienza, io farò il mio meglio se avrò l'opportunità di dare una mano in campo"



CHAMPIONS - "La Juve inizia sempre per arrivare in fondo, quest'anno è uguale. Ogni partita che giochiamo puntiamo a vincerla, con questa mentalità si può arrivare in fondo alla Champions"