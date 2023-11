Alla vigilia di Fiorentina-Juventus arriva la conferenza stampa di Max Allegri. Questi i temi toccati dall'allenatore bianconero.



ALLUVIONE - "Voglio esprimere la mia vicinanza ai famigliari delle vittime dell'alluvione in Toscana e a tutti coloro che hanno subito grandi disagi"



FIORENTINA - "Partita importante, è sempre una bella partita anche per gli sfottò che ci sono tra tifoserie e società. Troveremo squadra forte anche se arriva da due sconfitte, è propositiva, gioca. Per tornare da Firenze con risultato positivo serve una bella partita sotto ogni punto di vista"



SENZA WEAH - "Sposterò McKennie a destra molto probabilmente o altrimenti giocheremo in modo diverso. Ma la squadra ha certezze e su queste bisogna andare avanti. A sinistra ci sono tre giocatori che stanno bene come Kostic, Iling e Cambiaso, penso che uno tra Iling e Cambiaso potrebbe fare anche il centrocampista"



KEAN - "Si trova in un buon momento, è cresciuto sia fisicamente che tecnicamente, ma soprattutto a livello mentale. Deve crescere ancora, non si deve però assolutamente fermare. Stanno tutti bene i cinque davanti, indipendentemente da chi parte dall'inizio. Non ho deciso se giocherà titolare"



