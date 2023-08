Il mercato sta finendo e laè sempre la stessa. Pure l'obiettivo massimo, quasi unico, Romelu Lukaku sta definitivamente sfumando. Però incombe il campionato, così Maxpresenta la sfida al Bologna in conferenza stampa.- "Partita in casa, la prima davanti ai nostri tifosi, che domani ci aiuteranno. Siamo in attesa di giocare questa partita, dovremo essere bravi noi a trascinarli giocando una buona partita"- "Non è mai stato fuori rosa, è arrivato una volta in ritardo e abbiamo fatto un po' di beneficenza, succede. Aveva preso una botta per questo non c'era a Udine, ma sta meglio e domani ci sarà"- "Domani sarà a completa disposizione e potrà essere utilizzato"- "Non giocherà per un colpo in partitella, anche domani non giocheremo con la stessa formazione"- "Va bene ma ce n'è stato troppo dopo la prima partita, serve equilibrio. Bisogna trasformare il problema di non giocare ogni tre giorni in un'opportunità. A cambiare i giudizi basta un attimo nel calcio, battere il Bologna non sarà facile"- "Con Leo abbiamo già parlato, non c'è da aggiungere nessun commento. Non serve a niente, Leo sa la situazione, la Juventus è stata chiara e su questo andiamo avanti"- "Nessun rimpianto, quando sono tornato alla Juventus mi han fatto un contratto di quattro anni e andare via quest'anno dopo questi cambiamenti di squadra non era il momento. Il mio orgoglio sarà quello che quando andrò via avrò lasciato una squadra in grado di vincere per tanti anni. Non sono preoccupato dell'Arabia, ma il mondo è globalizzato ora, la storia parla chiaro"- "Quando si fanno valutazioni, la squadra ha margini di miglioramento. Guardiamola nel positivo, questo sarà di auspicio. La squadra sarà migliore se otterrà risultati migliori, restiamo con i piedi per terra. Dire che siamo più forti o che puntiamo allo scudetto sono titoli che servono a voi che fate i giornalisti. Noi dobbiamo lavorare e correre, non è obbligatorio ma aiuta"- "Non parlo di mercato e di altri giocatori. Detto questo, Vlahovic, Chiesa, Milik, Kean sono attaccanti forti e importanti. In più abbiamo Yildiz che è un giocatore giovane che ha grandi prospettive. Lukaku alla Roma? Non so se sia andato lì, so che noi abbiamo un reparto di cui sono molto contento"