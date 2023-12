Terzo venerdì consecutivo con lain campo. Terzo tentativo delladi mettere pressione all'Inter nella speranza di riuscire a fissare il sorpasso in vetta per più di 24 o 48 ore. Queste le parole di Max Allegri alla vigilia del match con il Genoa.- "Bisogna essere coscienti di che partita andremo ad affrontare, visto che il Genoa in casa ha numeri importanti. Squadra aggressiva, che gioca un buon calcio, Gilardino sta facendo davvero un buon lavoro. E poi troveremo tre ragazzi cresciuti qui, Dragusin, De Winter e Vogliacco""Sta bene. Tolto Kean che abbiamo deciso di fermare per un problema alla tibia che abbiamo portato avanti nel tempo grazie alla sua capacità di mettersi a disposizione, dobbiamo fermarlo per 3-4 settimane per risolvere il problema. Gli altri ci sono tutti, tranne De Sciglio che riaggregheremo nel nuovo anno. C'è anche Weah"- "Non conta niente il mio obiettivo personale non conta niente, conta quello della squadra. Faremo le valutazioni al termine del girone d'andata"- "Da persona intelligente qual è, ci siamo sentiti dopo l'addio al calcio, sa che inizia una nuova vita. Dovrà decidere cosa fare in futuro, credo abbia tutte le caratteristiche per ricoprire diversi ruoli, rimettendosi in discussione"- "Credo sia intenzione sua quella di fare l'allenatore, gli auguro il meglio per quello che deciderà di fare quando smetterà di giocare. Magari avrà le qualità e le possibilità, ma quando si smette di giocare inizia una nuova vita e non è un'equazione matematica"- "In estate era difficile immaginare una classifica del genere. Ma non basta ancora, mancano quattro partite al termine del girone d'andata. Serve equilibrio, non dobbiamo lasciarci influenzare da risultati negati. Pensiamo al Genoa domani"- "Sappiamo che l'Inter è la favorita per vincere il campionato, è costruita per questo, lo hanno detto anche loro, pure Zhang alla cena di Natale ha parlato di obiettivo seconda stella"- "Il risultato perfetto sarebbe un 3-0, così soffrirei di meno. Ma una vittoria va sempre bene anche per 1-0. Sul campo del Genoa serve il giusto impatto, ricorda che una volta non facemmo in tempo a sederci in panchina che già eravamo sotto di tre gol"- "Io non mi sento in lotta con la nuova generazione, è un onore però che Carlo mi abbia messo nella stessa categoria sua e di Mourinho"- "Con Kean fermo per un mese, Yildiz sicuramente avrà più spazio. Sta crescendo così come stanno crescendo altri ragazzi"- "Sono molto contento di loro, nelle ultime partite soprattutto Dusan ha disputato buone partite tecnicamente. Sta bene sia da un punto di vista fisico che mentale"- "Sta bene, le ultime esclusioni sono state scelte tecniche ma è un giocatore importante per noi"- "Invariata rispetto a quello che pensavo a inizio stagione, dicevo 86-90 magari è salita a 90-92 ora"- "Pensavo fosse a 76 punti, ora direi a 72"- "Non sono stanco. La Juve ha e ha avuto sempre dei grandi dirigenti, quando una società è strutturata bene poi dà forza alla squadra, nei 100 anni di proprietà Agnelli è sempre stato cos'"