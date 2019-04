Tra le due sfide con l'Ajax è tempo di Spai-Juve, basta un punto per lo scudetto. Così Max Allegri presenta la partita in conferenza stampa.- "Domani in tanti riposeranno, ci saranno tanti giovani in gruppo e molti potranno restare anche a casa. Tanto non ci sarà nulla da festeggiare, dobbiamo pensare a martedì. Giocherà chi ha bisogno di farlo"- "Bello vedere la Spal in serie A. Domani per noi deve essere una partita bella, dove dobbiamo conquistare il punto o i tre punti che ci consentano di vincere lo scudetto. Chi giocherà dovrà fare tanto, soprattutto perché ultimamente ha giocato un po' di meno"- "Non dimentichiamoci che chi ha giocato la finale al Mondiale hanno avuto difficoltà, chi più e chi meno. Anzi, lui e Matuidi stanno facendo bella annata".- "O Nicolussi o Coccolo potrebbe giocare domani"- "Ora fare previsioni non ha senso. Chi sarà in gruppo domenica mattina, sarà a disposizione"- "Intanto gioca domani, partita importante perché ha modo di mettersi in evidenza e fare bene. Poi a martedì penseremo"- "Difficilmente sarà della partita. E' rientrato già nei limiti di quello che ha avuto, domani rischiarlo non ha senso".- "Non è la svolta della carriera. Ha giocato una grande partita contro una squadra difficile da affrontare come l'Ajax. Bella prova in fase difensiva della Juventus e Rugani è stato all'altezza della situazione. La cosa buffa è che quando non giocava tutti lo volevano, poi scopro che decido di farlo giocare in un quarto di finale e c'è tutto questo scetticismo nei confronti di Rugani. O è nero o è bianco. O è buono o non è buono, se è buono può giocare i quarti di finale, poi l'esperienza è un'altra cosa. L'altra sera c'erano Rugani, Bentancur, Bernardeschi, Cancelo più Kean in panchina: la Juve ha già programmato futuro importante"- "Non ha nessun problema, potrebbe riposare. Oggi valuterò meglio la situazione e come stanno"- "Domani gioca Perin"- "Domani sarà giornata bella, eventualmente se riuscissimo a vincere lo scudetto, se i ragazzi riuscissero a regalarcelo. Essere in panchina è motivo di soddisfazione"- "Assolutamente non è a disposizione. E' venuto ad Amsterdam per onor di firma, è un giocatore importante all'interno dello spogliatoio, averlo con noi anche se non è a disposizione, ha iniziato un percorso per vedere le cose anche dall'altra parte. Non ha bisogno di consigli, all'inizio la cosa più importante è osservare e ascoltare. Per come lo vedo io,dove abbia da imparare e possa aiutare nella cura dei difensori, sotto quell'aspetto è professore"- "Domani gioca"- "Verificheremo le condizioni, è uscito con un problema al polpaccio con l'Ajax. Era meglio lasciasse la gamba lì davvero, un conto è parlare di malizia e un conto è parlare di slealtà, altrimenti si farebbe altro sport. Il calcio si vince anche fisicamente, serve malizia per portare a casa il risultato"