Prima conferenza stampa dell'anno per Max Allegri, alla vigilia della trasferta di Bologna valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Tra campo e mercato, questi i temi toccati dal tecnico bianconero.



COPPA ITALIA - "Come si motiva la Juve? Molto semplice, è un obiettivo della stagione, come Champions, scudetto e Supercoppa. Tra l'altro dovremo andare a Bologna su un campo difficile, perché loro cercheranno di fare l'impresa ed eliminare la Juve".



MOMENTO - "In quattro mesi abbiamo fatto belle vittorie, ma non abbiamo portato a casa niente. Da domani sera al primo giugno ci giochiamo l'intera stagione".



DYBALA - "Mi aspetto che Dybala faccia una partita bella come ha fatto negli ultimi periodi, è sempre andato vicino al gol. Per noi è un giocatore molto importante nel cucire il gioco, soprattutto per caratteristiche. Cristiano e Mandzukic lavorano più nella profondità e nella fase realizzativa"



KEAN, SPINAZZOLA, CANCELO - "Potrebbe giocare dall'inizio, anche Spinazzola. Cancelo torna in Supercoppa"



FERMARE LA PARTITA - "Dette solite cose per riempirsi la bocca. Ci sono strumenti per beccare chi è colpevole: se non sbaglio chi ha tirato la banana a Sterling, non entra più negli stadi. Il problema è che in Italia nessuno vuole prendere queste decisioni. Poi, mettiamo che c'è un rigore e iniziano i buu razzisti, che facciamo? In Italia invece di stare zitti e prendere decisioni, tutti si riempiono la bocca. Poi, facciano cosa gli pare"



ARABIA SAUDITA - "Non sono un politico e nemmeno lo voglio fare. E' stato fatto un contratto dalla Lega, noi dobbiamo giocare. Oltretutto c'è stato un piccolo passo per l'accesso delle donne allo stadio, è un piccolo passo ma in avanti. Ci sono poi altri accordi tra Italia e Arabia Saudita. Ci dicono di andare a giocare e noi lo facciamo". TURNOVER - "Bonucci gioca, Pjanic vediamo..."



CASO RONALDO-MAYORGA - "E' una vicenda privata. Io parlo solo di calcio, rispondo di come ho visto Ronaldo, cioè bene, è tornato riposato e ne aveva bisogno. Lo vedo molto sereno e tranquillo, mi baso su quello"



RONALDO - "Dobbiamo domani giocare e vincere. Rispetto all'anno scorso non è andato in Nazionale, ha saltato sei partite, quindi complessivamente ha giocato praticamente le stesse partite. Domani gioca, vediamo quando, come e perché"



MERCATO - "Ho già cinque centrocampisti, son talmente bravi che non ho bisogno di nessuno. Le partite del campionato inglese le guardo, come quelle tedesche, spagnole... Stiamo bene così ora"



MANDZUKIC - "Sensazioni? Come dice Mario, 'no good'"



PORTIERE - "Gioca Szczensy in proiezione della partita di mercoledì".