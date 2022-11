Ultimo atto del 2023 per la Juve di Max Allegri, contro la Lazio del grande ex Maurizio Sarri. Così il tecnico bianconero presenta in conferenza stampa la sfida di domenica sera.- "Mi aspetto una partita molti difficile contro una Lazio molto forte, che sta facendo grandissime cose. Magari si sblocca e diventa diversa da quello che ci si può aspettare. La Lazio ha subito un solo gol in trasferta, le squadre di Sarri sono sempre molto organizzate"- "Domani mattina dovrò vedere Locatelli se sarà disponibile, così come Cuadrado. Una volta saputo della disponibilità o dell'indisponibilità, farò delle scelte"- "Ha un po' di minutaggio in più, devo decidere se farlo entrare a partita in corso o se farlo giocare all'inizio. Quando entra, si alza il tasso tecnico. E' l'ultima partita, è un po' come la prima"- "Faccio l'allenatore, quando mi dicono di giocare noi giochiamo, quando mi dicono di fermarci noi ci fermiamo"- "Vlahovic non se la sente, non sta bene. Ha fatto una parte di allenamento ma poi starà fuori. Il fattore Mondiale non incide, bisogna essere fatalisti, perché magari uno si ferma al primo allenamento con la nazionale, non dico lui ma in generale. Portarlo in panchina per poi metterlo del essere d'aiuto alla squadra, in questo momento non è nelle condizioni fisiche per dare un contributo. Chiesa invece sarà a disposizione, Kean? Domani deciderò la formazione"- "La mia squadra ideale è una squadra che vince. Contro il Verona abbiamo affrontato una squadra che ha impensierito il Milan, ti fa giocare partite strane, i ragazzi sono stati bravi a interpretarla nel migliore dei modi. Con la Lazio sarà una partita completamente diversa"- "Il Napoli ha vinto anche oggi, ha perso solo 4 punti, potenzialmente può girare a 53 punti. Però nel calcio quello che si dice oggi non vale domani, dobbiamo cercare di farci trovare nelle migliori condizioni a gennaio"- "Mancini fa le convocazioni che ritiene più giuste e opportune. Sono contento che due ragazzi del vivaio della Juventus sono stati convocati in Nazionale. Fortunatamente per loro ci sarà tempo di recuperare energie"- "Punti in comune? Credo che sia un allenatore importante, è l'ultimo ad aver vinto lo scudetto alla Juve, sta facendo ottime cose alla Lazio. Siamo agli opposti"- "Bisognerebbe chiedere a Sarri di lui. I giocatori vanno allenati per essere giudicati"