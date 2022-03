Vigilia di Coppa Italia, contro la Fiorentina sarà una partita speciale soprattutto per Dusan Vlahovic. Di questo e di tutto il momento della Juve parla Max Allegri nella conferenza stampa, ecco i temi principali toccati dal tecnico bianconero.



IL PUNTO - "Vediamo chi sta bene, poi abbiamo 3-4 ragazzi pronti per giocare o all'inizio o a partita in corso. A Firenze sempre bello giocare. Non sono preoccupato per gli infortunati, molti sono di natura traumatica. Giovedì in gruppo Dybala e Bernardeschi"



VLAHOVIC - "Credo che domani debba essere una serata di sport e di calcio, a un mese dal trasferimento di Vlahovic alla Juventus credo che sarà sempre riconoscente alla Fiorentina e alla città di Firenze. E poi in questo momento le preoccupazioni dovrebbero essere altre, non Fiorentina-Juventus"



Seguono aggiornamenti