Alla vigilia della finale di Supercoppa parla Max Allegri, con la Juve che in pieno mercato punta alla vittoria del primo trofeo stagionale.



SENZA MANDZUKIC - "Con chi lo sostituisco...uno sicuro, tra Douglas Costa e Bernardeschi. Ci metteremo senza dare punti di riferimento, a turno bisognerà occupare l'area. Speriamo di non andare ai supplementari, un altro cambio importante può essere Kean davanti"



SUPERCOPPE PERSE - "Difficile chiedersi perché sia accaduto, due le abbiamo perse ai rigori e una a tempo scaduto. Sono partite secche, come quelle di Coppa Italia, che ci aiutano a preparare meglio gli ottavi di Champions, partite da giocare in maniera diversa"



CLIMA - "Non deve avere nessun effetto, si sta al caldo e quindi si sta meglio. Stanotte riposeremo e dovremo essere pronti a giocare. Milan avvantaggiato per essere arrivato prima? Un giorno di allenamento cambia poco o niente, ma lo vedremo domani"



RONALDO - "Per dimostrare che Ronaldo abbia dato consapevolezza bisogna vincere, è molto semplice. Si fanno tante parole, ma poi conta solo chi vince. E' normale che Cristiano sia abituato, ha vinto quattro delle ultime cinque Champions, per noi è un valore aggiunto. Ma non scordiamo di aver giocato due finali in quattro anni, contro le due squadre in quel momento più forti al mondo, anche le altre due volte la Juventus si è ben comportata. E' il miglior giocatore al mondo. Con lui abbiamo sicuramente migliorato il reparto"



CANCELO - "Gioca Cancelo o De Sciglio, stanno entrambi bene"



JUVE - "La più grande qualità è quella di avere sempre avuto grande rispetto per gli avversari, altrimenti le partite non le vinci. Serve grande umiltà anche nella fase difensiva, come contro la Roma. Qualità che non dobbiamo perdere, per vincere e arrivare fino in fondo serve una grande difesa. La finale con il Real Madrid l'abbiamo persa perché abbiamo fatto una brutta fase difensiva" PAQUETA - "Già faccio fatica a guardare i miei...lui l'ho vista una mezz'ora contro la Sampdoria, chiedete a Gattuso che lo sa meglio..."



CAMPIONATO - "E' un nostro obiettivo. Come Coppa Italia, Supercoppa e Champions. Dobbiamo arrivare a fine stagione cercando di vincere più trofei possibili"



HIGUAIN - "Mi aspetto un Higuain voglioso, concentrato, che vorrà riscattare la sconfitta del campionato. Vorrà fare grande partita, dovremo essere bravi noi nel limitarlo"



KHEDIRA - "Purtroppo ha passato i primi mesi della stagione giocando pocchisimo per infortunio, domani non so se ghiocherà, ci sarà lui o Bentancur. Son contento di recuperarlo, entriamo nella fase decisiva della stagione e uno come lui serve alla squadra"



RAMSEY - "Di mercato non parlo perché Ramsey è un giocatore dell'Arsenal, non posso parlarne assolutamente anche perché la rosa della Juventus attualmente è a posto così"



CHAMPIONS - "Intanto vinciamo domani, perché devo scegliere di perdere il resto? Un passo alla volta..."