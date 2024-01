Juve, Allegri LIVE: 'Rabiot c'è, se serve Cambiaso può fare la mezzala. Chiesa a disposizione, Kean può ricominciare'

Nicola Balice, inviato a Torino

Alla vigilia del match con il Sassuolo arriva la conferenza stampa di Max Allegri. Tra la voglia di riscatto dopo il ko dell'andata e la necessità di restare aggrappati all'Inter, tra campo e mercato ecco le parole dell'allenatore della Juve.



SASSUOLO - "Il gruppo ha lavorato bene come sempre, sappiamo l'importanza della partita di domani anche perché all'andata non fu una bella serata. Subimmo 4 gol, hanno qualità importanti, dovremo concedere poco e giocare con quell'entusiasmo e che è dettato dai risultati"



RABIOT - "Rabiot sta bene, vedremo se farlo giocare dal 1', eventualmente Cambiaso può fare la mezzala"



CHIESA - "Ha recuperato e sarà a disposizione, sarà un valore aggiunto perché chi entra in panchina sarà determinante"



DIFESA - "Dovremo fare delle valutazioni dietro, il dubbio è tra Rugani e Alex Sandro"



KEAN - "Inizia ora periodo di riatletizzazione"



COSA SERVE PER ALLENARE LA JUVE - "Me la cavo con una battuta. Come si fa a fare l'allenatore? Non lo so...figuriamoci se so cosa serve per allenare la Juve"



YILDIZ-CHIESA - "Possono coesistere ma abbiamo equilibri e dobbiamo mantenerli"



WEAH - "Sta crescendo e ha ampi margini di miglioramento, arriva da campionato diverso e ha conosciuto tante nozioni sulla fase difensiva"



DAL SASSUOLO AL SASSUOLO - "Siamo cresciuti in consapevolezza, dobbiamo andare avanti molto con i piedi di piombo. Dobbiamo essere bravi a mettere entusiasmo, senza troppa euforia che ti porta a sbagliare. Più avanti andiamo e più il rischio dell'errore aumenta di più"



TIFOSI - "Non è questione di aver riconquistato il tifo, stiamo facendo un buon lavoro. Da noi al magazziniere siamo tutti importanti per aiutare i ragazzi a dare il meglio"



INTER - "La differenza è che l'Inter ha una squadra costruita per vincere lo scudetto, noi abbiamo iniziato ora un percorso e non dobbiamo avere l'ossessione di vincere lo scudetto. Noi dobbiamo dare il massimo perché siamo la Juventus, il calcio non finisce il 25 maggio ma questa è una squadra che ha davanti almeno cinque anni importanti"



MERCATO - "Gli equilibri sono sottili nel calcio, bisogna essere vigili su tutto. Non ho mai commentato mercato e mai lo farò, soprattutto in questo momento che stiamo per entrare nella fase calda della stagione"



