Tra chi dice scudetto impossibile (proprio Allegri) e chi invece ci crede (la squadra), arriva la conferenza stampa pre Juve-Spezia. Così il tecnico bianconero presenta la sfida di domani.- "Hanno vinto quattro volte in trasferta, squadra che gioca, che lascia sempre tre attaccanti davanti, squadra tecnica. Più si va avanti, più diventa difficile fare punti. Fortunatamente domani stadio quasi pieno con la capienza al 75%, ci dovrà essere una bella spinta dei tifosi"- "A tre o a quattro...la cosa importante è che Rugani sarà disponibile e probabilmente partirà dall'inizio"- "Bonucci è fermo, bisogna ringraziarlo perché ha giocato partite che non avrebbe dovuto. Alex Sandro credo di averlo per la partita con il Villarreal. De Sciglio bisogna fermarlo per il problema al ginocchio. Chiellini è fuori. Dybala ieri si è fermato prima del tempo in allenamento, quindi non verrà convocato, ha avuto un risentimento al flessore ma non nella stessa zona. Vediamo il positivo, Bernardeschi e Rugani stanno bene, ci sono giocatori dell'Under 23 bravi che possono darci una mano, Arthur ora sta bene, Kean sta molto bene"- "Non è pronto per partire dall'inizio e sarebbe un azzardo"- "Sto pensando di farlo partire dalla panchina, deciderò domani"- "non è questione di scaramanzia o ottimismo. C'è un pensiero, quello del club, bisogna lottare sempre per tutti gli obiettivi maggiori. Poi c'è una roba pratica, noi siamo quinti perché l'Atalanta ha una partita in meno e se batte il Torino nel recupero siamo quinti, prima cosa. Seconda cosa, abbiamo tre squadre davanti. Terza cosa, servono minimo 84 punti per vincere lo scudetto e noi non possiamo farli. Quindi bisogna puntare al quarto posto".- "Ha già giocato da centrale, con la Sampdoria in Coppa Italia. Può farlo anche in futuro, può essere d'esempio, si mette sempre a disposizione della squadra".- "Se giocano insieme, lo deciderò domani, possono schierarsi in linea"- "Come si fa a discutere un giocatore come Paulo tecnicamente? Poi ci sono discorsi contrattuali che non dipendono da me"- "Hanno fatto una buona partita, come Rabiot che tra i tre è quello che dà. Locatelli bella scoperta, soprattutto a livello mentale, abituarsi a giocare ogni tre giorni alla Juventus non è semplice"- "Stiamo facendo tutte le valutazioni per capire come mai quali possano essere le cause, per lui e per tutti. Ci sono questioni fisiche, psicologiche..."- "Parlare di mercato, di Pogba, non ha senso. Pogba è un giocatore del Manchester United, non so cosa farà. Il nostro era un bel rapporto, anche se si arrabbiava quando perdeva a calcio o a basket... (ride, ndr)"