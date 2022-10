Una lunga, lunghissima, sosta ha separato Maxdal crollo di Monza alle prime dichiarazioni. Alla vigilia di, così il tecnico bianconero fa il punto sulla situazione della squadra ma anche sua.- "Domani dovrebbe iniziare una nuova stagione. Non scordiamoci che il primo mese è stato fatto male, siam partiti bene poi dopo abbiamo mollato. I dati confermano quello che è stato, abbiamo giocato 9 partite ne abbiamo perse 3 con 4 pareggi e 2 vittorie. Dobbiamo essere consapevoli del momento. Incontriamo un Bologna che avrebbe meritato di vincere con l'Empoli. I nazionali son tornati bene, abbiamo fatto due allenamenti buoni ma è domani quello che conta".- "Fuori a Monza? E' semplice, aveva giocato tre partite di fila ed era stanco, come da programma va gestito lui e vanno gestiti anche altri giocatori. Anche adesso sarà così, giochiamo ogni tre giorni".- "Alex Sandro, Locatelli e Rabiot stanno bene. In questi 15 giorni hanno recuperato sia mentalmente che fisicamente, dovrò valutare ma hanno lavorato bene e sono contento".- "Quando si perde si passano sempre delle brutte soste, però fa parte del gioco. Una cosa che è sicura è che stiamo provando a riportare la Juve a vincere, con lavoro e con passione. Bisogna mettersi tutti in discussione, dobbiamo provarci anche se ci sono tante squadre che si sono rinforzate. Non c'è altra via, nei momenti in cui le cose vanno bene o meno, si deve sempre e solo lavorare di più. Sono sfide importanti e da vincere. Abbiamo tutto il tempo per poter recuperare sia in campionato che in Champions, sicuramente con un atteggiamento diverso, più cattivo, di maggior rispetto degli avversari. La sosta dopo un tren negativo di più partite"Seguono aggiornamenti