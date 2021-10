La Juve arriva da quattro 1-0 consecutivi e sei vittorie di fila, ma la sfida con l’Inter storicamente azzera tutto. Così Max Allegri presenta il derby d’Italia in conferenza stampa.

FILOTTO - “Come ci arriva la squadra lo vedremo domani, dipende dalla partita che giocheremo. Sarà una grande serata, si torna a vivere partite in un certo modo, con aspettative da parte di tutti, ci saranno sessantamila spettatori. L’Inter secondo me è ancora la favorita per lo scudetto. Ma non sarà decisiva. Prima del Milan ho detto che avrebbero potuto ammazzarci, questa volta non credo sia il caso”

DYBALA - “Sarà a disposizione, sta bene, ha fatto due allenamenti con la squadra, siamo quasi al completo ed è importante perché abbiamo bisogno di tutti”



SOSTITUZIONI - “Chi entra ora dà il contributo che deve dare. Dopo il sessantesimo le partite cambiano. All’inizio io conoscevo meno i ragazzi, ora sono più agevolato da questo, ma il merito è loro”



TENSIONE - “L’attesa di quando giochi una grande partita si fa sentire, non la tensione. Speriamo che sia più bella per noi grazie a un grande risultato”



FORMAZIONE - “Non ho ancora deciso, forse nemmeno oggi lo farò ma solo domattina. Chiellini è pronto per giocare come De Ligt, Bonucci e Rugani. Poi quando De Ligt sarà pronto per giocare sul centrodestra allora potremo giocare con tutti e tre i centrali”



FARE PARTITA - “Non è che la Juve si senta a suo agio quando fanno gli altri la partita. Nel calcio bisogna stoppare, passare e smarcarsi bene, ci sono dei momenti in cui sbagliamo questo, poi lo so che è impossibile non sbagliare mai un pallone. Ci sono errori tecnici che non dovremmo fare”

“In due anni è passata tanta acqua sotto i ponti, mi hanno accostato a diverse squadre, ho scelto la Juve e sono contento”“Quando hai un giocatore come lui che fa trenta gol è normale che la squadra si appoggi sì di lui, ora senza Cristiano è normale che ognuno possa prendersi più responsabilità”“Sa giocare a calcio, fa gol e rifinisce azione, con Lautaro fa bella coppia, ma Inter ha tanti giocatori seri come Barella, Brozovic, Skriniar…”“Lo vedo oggi, si è negativizzato, vediamo come si allena”“Cresciuto molto, ci dà qualità. Piano piano aumenterà minutaggio fino a diventare titolare”