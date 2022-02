Dopo il pareggio di Vila-Real, la Juve torna al campionato. E Maxsi ritrova a gestire una rosa ridotta ai minimi termini. Questi i messaggi lanciati dal tecnico alla vigilia della trasferta di Empoli.- "Aspettiamo un attimo, vediamo chi sta in piedi. Siamo in abbondanza, ci sono anche due giocatori dell'Under 23. Di sicuro sappiamo che è partita da vincere anche se a Empoli è sempre complicato giocare. Tappa importante, bisogna dare seguito ai risultati fatti. Partita pesante, dobbiamo caricare le energie a livello mentale".- "In difesa bisogna valutare condizioni Bonucci, gli altri stanno bene. Dispiace per McKennie che ha caratteristiche uniche nella nostra rosa, sono molto dispiaciuto per Kaio Jorge. Vediamo Bernardeschi la prossima settimana, forse Dybala con la Fiorentina, Rugani vediamo, Chiellini non ci sarà la prossima settimana, Alex Sandro ha preso un colpo".- "Potrebbe esserci spazio per Kean, se gioca lui può riposare uno tra Morata e Vlahovic. Kean se giocherà dovrà mettersi a disposizione della squadra, crea sempre occasioni e quindi sono molto sereno".- "Intanto siamo lì e stiamo lottando su tutti i fronti, questo non è poco. Quando a marzo la squadra arriva a lottare in campionato per i primi quattro posti, il primo è difficile anzi impossibile, in Coppa Italia con una sfida divertente, agli ottavi di Champions...la stagione sta andando bene, non è semplice vincere tutti gli anni, ora stiamo facendo partite migliori sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo migliorare ancora, in quella che io chiamo la gestione della partita, per esempio in Champions abbiamo avuto momenti di controllo della palla dove siamo stati troppo frettolosi".- "Siccome siamo in lotta non dico né la quota scudetto né la quota quarto posto. Anzi dico lo scudetto perché siamo fuori dalla lotta, a 85 si vince e noi a 85 non ci arriviamo".- "A sapere perché segniamo poco...sarebbe importante capirlo in fretta. In Spagna con un po' di lucidità potevamo segnare di più, poi succede che prendi gol e riapri passaggio del turno. Se avessimo segnato il secondo gol, perché di occasioni ne abbiamo avute parecchie. Bisogna essere più lucidi perché al contrario gli altri non sbagliano. Non è questione di atteggiamento conservativo, dobbiamo essere più spietati nei momenti decisivi".- "Con noi si stanno allenando sia Miretti che Soulé e Aké. Questi infortuni li porteranno a restare un po' più con noi".- "All'andata la squadra fece bene per venti minuti, poi dopo il gol subito ci siamo disuniti. Loro sono squadra che lascia tre giocatori davanti, è brava a giocare sia sul lungo che sul corto, non ha problemi di classifica ed è spensierata".