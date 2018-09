Prima partita di Champions per la Juve, con Massimiliano Allegri che presenta così la sfida con il Valencia in programma domani sera al Mestalla.



DOUGLAS COSTA - "Sgabello non c'è per lui. Domenica il suo gesto ha sorpreso tutti. Ha chiesto scusa. Pagherà, avrà soprattutto la possibilità per dimostrare che questo sia un gesto isolato. Brutto esempio per i bambini, ma il primo ad essere deluso è lui. Ha avuto un black-out, non doveva capitare ma può capitare, è stato squalificato e la società non farà ricorso. Noi abbiamo subito un danno, lui uno shock perché fuori dal suo comportamento".



DYBALA - "Dybala sta bene, ha fatto una buona partita domenica tecnicamente e fisicamente".



FORMAZIONE - "Tanti dubbi. Sicuramente giocheranno Chiellini e Bonucci. Poi due tra Alex Sandro, Cuadrado e Cancelo. In mediana a due o tre, poi davanti uno tra Mandzukic e Dybala"



CHAMPIONS - "Le partite vanno vinte. Ad agosto hanno tutti vinto tutto, a settembre iniziano a scricchiolare, a ottobre poi pensano al mercato di gennaio. Pensiamo ad arrivare al 30 dicembre cercando di passare il turno di Champions, in corsa in campionato. Dire la Juventus vince o è favorita, non serve a niente. Siamo tra le squadre favorite, ma la Champions è talmente strana che può succedere di tutto. Prepariamo la partita di Valencia nel migliore dei modi, poi vediamo di fare risultato".



CRISTIANO RONALDO - "Ha aumentato la nostra autostima, è arrivato il miglior giocatore al mondo. Ma la Juventus negli ultimi 4 anni ha giocato due finali ed è stata eliminata due volte, una ai supplementari e una a Madrid su rigore al 93'. Quindi non è che la Juve di punto in bianco si ritrova a giocare per vincere la Champions: quest'anno abbiamo più possibilità, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Intanto prendiamo i tre punti domani, la finale c'è il 1° giugno".



BERNARDESCHI - "Gioca? Dipende, se gioca Cuadrado terzino Federico si può giocare un posto davanti".