Ultima partita prima della sosta per lai campioni d'Italia scenderanno in campo con l'obiettivo unico di completare il percorso netto di soli successi. Dando anche continuità ad una recente tradizione all'insegna dei gol alla Dacia Arena: in quattro delle ultime occasioni sono state almeno quattro le reti segnate dalla Juve, ben undici nelle ultime tre sfide (come ricorda l'infografica). Dal canto suo l'Udinese dovrà spezzare il recente trend negativo di due sconfitte consecutive (entrambe per 2-1), le stesse subite nelle precedenti nove partite guardando anche allo scorso campionato. Questi i temi principali toccati da Allegri nella conferenza stampa.- "Sta bene. Io posso solo dire che in 15 anni di carriera ha sempre dimostrato professionalità e serietà dentro e fuori dal campo. Si dedica molto al sociale. Questo la dice tutta. Tornando alla partita, è pronto a rientrare"- "Non è questione di adattarsi a Ronaldo, è questione di conoscersi meglio. Giocare con o senza centravanti è sicuramente diverso"- "Lo vedremo a fine anno. Se abbiamo vinto, avremo migliorato quanto fatto l'anno scorso. Per andare meglio manca solo una cosa, la Champions. In questi anni abbiamo fatto il nostro dovere, con quattro scudetti che si aggiungono ai tre della gestione Conte. Ora dobbiamo vincere a Udine per completare nel migliore dei modi questa prima parte di stagione. Poi ci riposiamo e pensiamo al filotto di novembre, dove ci sono solo sei partite. E dopo l'altra sosta ne faremo nove in fila. Ora ci potrebbe essere, ma non ci sarà, un po' di rilassamento. Bisognerà mettersi al pari di loro, domani verrà fuori una brutta partita tecnica ma dovremo essere bravi a portarla a casa".- "O giocano Dybala-Ronaldo-Mandzukic o uno tra Dybala e Mandzukic resterà fuori. Cuadrado sta bene, Bernardeschi anche nonostante i rimproveri"- "Anzi, qualcuno della Fiorentina si è offeso, ma non volevo offendere nessuno. Però ho detto un dato di fatto: se giochi alla Juve il peso specifico di ogni pallone è diverso che in ogni altra squadra, e lui arriva dalla Fiorentina. Il risultato nella gestione di una giocata cambia, può farti vincere o perdere un trofeo. Non ho offeso nessuno, lungi da me, anche perché son toscano, Firenze è una bellissima città e ho tanti amici fiorentini. Ma lo dico a tutti, la Juventus è differente. Le energie che si sprecano qui non sono le stesse sprecate in una squadra senza l'obbligo di vincere"- "La verità è semplice. Era a posto, è rientrato e si è rifatto male. Vediamo l'entità dell'infortunio. Sarà più riposato per la seconda parte di stagione. Abbiamo Bentancur ed Emre Can in grande crescita, magari farà la mezzala Cuadrado o Bernardeschi. Dobbiamo guardare avanti"- "Sapevo della Nazionale, ha concordato con ct e federazione di non andare. Per noi è meglio perché rimane qui a lavorare con noi. Riguardo il sostegno della società lui lo sa e pensa solo a giocare. Lo vedo sereno"- "Ci sono sempre vicini. Ogni momento va vissuto con grande entusiasmo da parte di tutti. Non è che tutta la vita abbiamo la possibilità di vivere questi momenti, non si possono rimpiangere tra anni. Va vissuto il presente con grande entusiasmo, la società ha dato grandi sosddisfazioni negli ultimi sette anni. Vincere è sempre complicato. Quando giochiamo in casa abbiamo tantissimo bisogno dell'entusiasmo dello Stadium".- "Bisogna trovare continuità difensiva. Fino ad ora non abbiamo mai trovato continuità nel non subire gol. Dobbiamo lavorare su noi stessi, bisogna metterci il paraocchi come i cavalli e andare"- "Ha possibilità di giocare. Vedrò allenamento, valuterò la condizione e prenderò la decisione".- "Domani aspetto fisico e mentale saranno determinanti. Anche l'anno scorso pur vincendo 6-2 la squadra è andata in difficoltà, partita strana. Sempre partite difficili a Udine. Quest'anno è ben organizzata, lavora bene sulle ripartenze, vengono da due sconfitte e noi da vittorie. Dovremo alzare il tiro e tirare fuori energie mentali altrimenti paghiamo dazio. Domani spartiacque importante per noi"- "Khedira out, stanno facendo delle valutazioni, De Sciglio è a disposizione, Rugani è out per un problema alla costola, Douglas è praticamente a posto, rientra dopo la sosta con il Genoa."- "Domani gioca Szczesny anche se Perin ha fatto bene contro il Bologna."