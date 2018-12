I record interessano da sempre molto poco a uno comei. Madi domani sarà una partita che potrebbe scriverne almeno due. Il primo, sarebbe tutto dei bianconeri: in caso di vittoria, il bottino della Juve nel girone d'andata salirebbe a 53, uno in più di quanto ottenuto sempre dalla Juve nel 2005/2006 e nel 2013/2014 (infografica ​​#ubibanca, #tifareperbene). Poi c'è un altro record nell'aria, quello di Fabio Quagliarella: sono otto le partite consecutive in cui il grande ex di turno è andato a segno, nel mirino c'è la striscia di nove firmata da David Trezeguet.Questi i temi toccati da Allegri nella conferenza stampa della vigilia."Più che soddisfatto io, vedo che il presidente ha preso una posizione netta su temi che ne hanno bisogno. Si deve cambiare rotta, per farlo non si deve solo chiacchierare. Ma io faccio l'allenatore in campo, ci sono organi competenti che devono decidere. Spero sia la volta buona per intervenire"Non siamo noi, né l'arbitro a decidere di sospendere. Solo l'ordine pubblico può farlo. Detto questo,, nemmeno nei confronti dei morti. Purtroppo in Italia abbiamo perso educazione e rispetto,. Serve un percorso da fare tutti insieme. Noi tutti dobbiamo essere responsabili e usare un briciolo di coscienza per evitare di esasperare tutto. Bisogna fare, altrimenti non serve assolutamente a niente. Dispiace perché il 26 negli stadi c'era tantissima gente. Bisogna educare i bambini., perché poi altrimenti si cade nell'ipocrisia e allora sto zitto".- "Possono concretamente giocare. Matuidi aveva l'influenza ed è rimasto a casa senza affrontare la trasferta di Bergamo. Benatia aveva solo un'infiammazione""Squadra in grande forma, sta lottando addirittura per la Champions League. Però noi dobbiamo prendere i tre punti, altrimenti andiamo in vacanza col giramento di scatole. Dobbiamo tirare fuori le ultime energie che abbiamo prima della sosta, ci sarà bisogno più che mai dei nostri tifosi, in modo corretto sempre eh..."- "Dybala sta bene, ha fatto bella partita anche a Bergamo. Mandzukic ha recuperato, Ronaldo ha riposato, poi c'è anche Douglas Costa che ha fatto bene con l'Atalanta, e c'è Bernardeschi. Ci sarà bisogno di tutti"- "Ho sentito un po' di cose dopo la partita di Bergamo...ora vediamo come chiudiamo domani, ma nella peggiore delle ipotesi chiudiamo con 50 punti.La squadra ha fatto 16 vittorie e 2 pareggi, non sono pochi. Primi nel girone di Champions. Quando sento dire che la Juventus è in crisi, forse il panettone è andato di traverso, ma penso che qualcuno scherzava..."- "E' un giocatore che fa gol, straordinario"- "Gioca Szczesny, non Perin"- "Gli errori commessi sono solo legati al mio modo di rivolgermi al quarto uomo e mi spiace, però la squadra aveva bisogno di una svegliata. Era impensabile che potessimo continuare per tutto il campionato a non prendere gol, ma sono contento di come la squadra ha finito la partita"- "Con l'Atalanta- "Noi pensiamo a noi stessi, dobbiamo vincere tante partite. Facciamo un passettino alla volta, per noi, ma se ne parlerà ad aprile"- ". Ma giugno è ancora lontano, magari perdo due o tre partite e vengo messo in discussione".- "Al momento sta bene. L'ho rincalzato sotto le coperte (ride, ndr)"Noi dobbiamo fare qualcosa, non di straordinario, è semplice: coinvolgere tutti i bambini. Le nostre ore di tempo vanno passate con i bambini per fare un programma di educazione, rispetto, sport e vita. Ripeto: non lamentiamoci se poi quando arriviamo col pullman ci sono genitori che insultano e fanno di tutto con il bambino accanto.Dopo la partita di Bergamo ho detto delle cose, che poi sfortunatamente sono successe dopo poche ore".- "Mi viene in mente che c'è orgoglio e soddisfazione per tutto quello che abbiamo fatto. Ma non può bastare per andare a vincere o creare i presupposti per quello che dobbiamo fare. Bisogna stare zitti e giocare a calcio. Ora abbiamo la possibilità di girare a 53 punti, non per il record che non porta trofei né niente, ma perché ti aiuta a raggiungere gli obiettivi".- "Il dubbio c'è tra lui e Alex Sandro. Però Spinazzola sta bene, sono contento di quello che sta facendo".