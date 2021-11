Dopo la storica sconfitta di Londra, ora la Juve deve voltare pagina per evitare di compromettere anche la corsa Champions in campionato. Così Max Allegri presenta la sfida di domani con l'Atalanta in conferenza stampa.

REAZIONE - “Domani partita tra due squadre che lottano per il quarto posto, l’Atalanta e Gasperini meritano complimenti. Partita difficile, sarà bella. La partita che dovevamo vincere era a Torino col Chelsea, spiace per la brutta figura ma eravamo in equilibrio fino al 55’, la squadra ha fatto un buon primo tempo, meglio che a Torino, poi però ci siamo sciolti e non va bene perché con l’1-0 potevamo difendere primo posto”



INFORTUNI - “Chiellini e Bernardeschi hanno lavorato con la squadra, De Sciglio dalla prossima, Ramsey ancora indisponibile. Stanno rientrando tutti, fisicamente siamo in una buona condizione “



DE LIGT- “Per ora non cambia, avanti con la difesa a 4”



DYBALA - “Credo che partirà dall’inizio”



PELLEGRINI - “Sta crescendo, non so se giocherà lui o Alex Sandro. Comunque a Londra non ha fatto una brutta partita”



SFURIATA - “Ci sono dei momenti in cui si perde e bisogna stare calmi, altri in cui ci si arrabbia. Non esistono protocolli, ci sono i momenti da gestire”



