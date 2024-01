Juve, Allegri LIVE: 'Chiesa non convocato'

Vigilia di Coppa Italia in casa Juve, vigilia della partita numero 400 sulla panchina bianconera per Max Allegri proprio quando il mercato sta entrando nel vivo. Questi i temi toccati dal tecnico bianconero



400 - Ha un valore importante questo traguardo, avere davanti due mostri sacri come Trapattoni (che ho avuto a Cagliari) e Lippi (da cui sono legato da un rapporto bellissimo). Ma pensiamo solo a passare il turno



CHIESA - Non può giocare, non è nemmeno convocato ma non è preoccupante e martedì l'avremo a disposizione



ASSENTI - Mancherà anche Rabiot oltre a Kean e De Sciglio. Gli altri sono tutti a disposizione



