Ultimo trittico di fuoco prima della sosta: Sampdoria-Villarreal-Salernitana. Poi la Juve entrerà nel rettilineo finale della sua stagione. Così Max Allegri fa il punto della situazione alla vigilia della sfida con i blucerchiati.- "Questa partita arriva in un momento decisivo della stagione, prima della sosta c'è una settimana intensa e bella, speriamo sia molto divertente e molto piacevole. Intanto la Sampdoria, con Giampaolo in casa ha fatto due vittorie con sei gol segnati e nessuno subito. Loro hanno bisogno di punti per la salvezza e noi di punti per la Champions. Vincere a Genova è sempre complicato, sia col Genoa che con la Sampdoria, l'importante è essere dentro la partita"- "KEan-Morata-Vlahovic? Devo decidere. Fortunatamente c'è qualche giocatore in più, Alex Sandro e De Sciglio stanno bene, Cuadrado è a posto. Poi Chiellini torna domenica e sarà a disposizione mercoledì, Bernardeschi ci sarà dopo la squalifica. La Champions è come il miele, quando si avvicina stanno bene tutti"- "Danilo giocherà, sarà la centesima partita nella Juventus. De Sciglio è a disposizione, Alex Sandro non ho ancora deciso"- "Paulo sta meglio. Potrebbe essere a disposizione per la Champions, come Bonucci. Prima pensiamo alla Sampdoria, domenica faremo valutazioni per il Villarreal"- "Riposa? Vedremo. Son contento di lui. Non era semplice giocare alla Juventus ogni tre giorni, devi avere tensione diversa. Quando dico che la palla qui è più pesante è perché ogni palla può farti vincere o perdere. Gli ho parlato anche ieri, come tutti deve migliorare, deve essere più pulito nel gioco per sprecare meno energie e alzare il suo livello. Appena arrivato dalla Fiorentina, ha bisogno di tempo per capire questi livelli. Il calcio si gioca sul filo, prendiamo Real-Psg, quando tutto filava liscio poi c'è stato l'imprevisto. In questo momento non siamo né qualificati in Champions né già ai quarti di finale"- "Non percepisco nervosismo altrui, bisognerebbe stare dentro quegli ambienti. Qui dobbiamo parlare poco e fare tanto, più zitti stiamo e meglio è""Le parole di Tardelli? Dare giudizi non è di mia competenza. Paulo è un uomo ormai di 29 anni, un professionista, che come altri deve discutere il rinnovo di contratto. Lo vedo sereno e tranquillo, è un'offesa anche verso di lui dire che ha bisogno di qualcuno o qualcosa. Io e la squadra abbiamo bisogno di Paulo, ci dà qualità, per il rush finale abbiamo bisogno di tutti quindi anche di Dybala"- "O gioca Cuadrado o gioca Aké, di lì non si scappa"