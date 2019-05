Serie A alla De Cecco

Alla vigilia di Juventus-Atalanta (scopri le statistiche by Opta per De Cecco) c'è un Max Allegri che saluta il popolo bianconero: in conferenza stampa, al fianco di Andrea Agnelli, l'allenatore dei cinque scudetti di fila dirà la sua verità riguardo l'addio alla Juve. Questi i temi principali toccati da Allegri, in una conferenza con tutta la squadra presente, assente (giustificato) solo il vicepresidente Pavel Nedved.- "Così mi fate commuovere (vedendo la squadra in sala, ndr), anche se niente lacrime, ho già dato ieri. Allora le domande me le fanno i giocatori. Ringrazio il presidente per le bellissime parole che ha speso, ringrazio i ragazzi (si commuove, ndr)...piano piano, si arriva con calma, sempre con calma., quando sono arrivato ho trovato una società super organizzata, all'epoca c'era anche Marotta. Siamo cresciuti tutti insieme, è arrivato il momento per lasciarsi nel migliore dei modi.Domani sera bisogna festeggiare, perché ci sono due cose da festeggiare: una è la vittoria dello scudetto e una l'addio di Andrea Barzagli. Lascia il professore dei difensori, senza togliere niente a Chiellini, Bonucci, Caceres e Rugani. Sarà una bellissima serata, sono stati cinque anni straordinari". Sono contento e sono emozionato, però basta perché domani dobbiamo festeggiare, c'è una bella partita da giocare. La Juventus l'anno prossimo ripartirà da una squadra straordinaria"- "Va bene così.. Noi abbiamo portato a casa scudetto e Supercoppa, resta stagione comunque straordinario. Giocar bene o male dipende dai risultati. Il risultato condiziona. Ora non ha senso fare una roba tecnica, ma una partita di calcio è anche strategia, quelle partite che ti fanno vincere o perdere lo scudetto sono quelle che porti a casa anche giocando male. A nessuno piace perdere, poi dopo nessuno si accontenta.La mia prima esperienza in A, a Cagliari, zero punti in cinque partite e si diceva che giocavamo bene...sì, però avevo zero punti. Noi la partita giocata a Cardiff, l'abbiamo persa perché il Real ha difeso molto bene e noi abbiamo difeso male.Dio santo! Nel gabbione a Livorno vincevo tutti i tornei tranne uno, ci sarà un motivo. Anche lì, ci sarà un motivo se c'è chi vince sempre e chi non vince mai. Non faccio esempi, altrimenti viene già tutto"Il confronto aiuta a crescere, nelle varie problematiche. L'ho fatto qui, anche al Milan. Al Cagliari meno, perché era una realtà più piccole. Oggi i grandi club sono grandi aziende, c'è bisogno che un allenatore capisca tutto, ci sono mille problematiche"- "Abbiamo Barzagli in rampa di lancio (ride, ndr)".poi quando ha smesso lui ho smesso un po' anche io di tifare. Però son sempre stato juventino. Esserlo oggi significa far parte di una famiglia, che ha un dna ben preciso e che insegna tantissimo a crescere, sono stati cinque anni di grande insegnamento".poi il contraddittorio aiuta a crescere. Arrivo a Vinovo c'era contestazione, ma io stavo calpestando il terreno sul quale un mio primo cavallo aveva vinto tre corse tris: quella è la prima cosa che avevo pensato. Ed ero sereno, perché la squadra era straordinaria, infatti siamo andati in finale di Champions"ho bisogno di riposare un pochino. Poi dopo il 15 luglio forse mi tornerà voglia di lavorare, dipende da cosa succederà in giro. Serenamente valuterò cosa mi verrà proposto. Altrimenti mi dedicherò più a me stesso, ai miei figli, alla mia fidanzata, a mio papà, a mia sorella. E a quella banda di scellerati dei miei amici"