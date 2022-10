Le vittorie con Bologna e Maccabi sono già state spazzate via dal flop col Milan. La Juve di Max Allegri è ancora in crisi, in Israele si gioca di nuovo tutta la residua speranza di passare il turno in Champions. Così il tecnico bianconero fa il punto della situazione prima della partita di ritorno con il Maccabi.- "Domani sarà una partita complicata, hanno una buona squadra con buoni giocatori e buoni tiratori, lo hanno dimostrato anche qui. Non dobbiamo ripetere gli stessi errori, dobbiamo essere più attenti in ogni situazione"- "Milik con Di Maria e Vlahovic? Se lo facessi non sarebbe un'allegrata perché già ci si pensa. Bisogna fare una partita di compattezza, dobbiamo ridurre al minimo gli errori. Bisogna lavorarci su queste cose, la cosa da fare è avere più compattezza all'interno della partita"- "E' un modo di dire, nel senso che in questo momento bisogna tirare fuori qualcosa in più perché il dettaglio fa la differenza. Bisogna fare partite come cuore, passione, attenzione in modo diverso"- "Abbiamo la possibilità di giocare subito e va vista come opportunità di rialzare subito la testa. Le due vittorie avevano illuso tutti, è stato un errore. Dobbiamo sempre metterci in discussione, dobbiamo creare presupposti. Non dobbiamo più commettere errori come quelli che abbiamo commesso ripetutamente"- "Credo che ci sia un percorso di crescita da seguire ma non deve essere un alibi. Perché noi non dobbiamo avere alibi. Dobbiamo ritrovare le cose basilari per giocare una partita di calcio, l'esperienza si fa giocando e pagando certi errori. Fa parte di un percorso che la Juventus ha iniziato dopo tanti anni di vittorie, capisco che da fuori possa sembrare facile ma non è così. Noi ci mettiamo amore e passione per riuscirci, però nel frattempo ci sono altre squadre che son cresciuti e avviato nuovi cicli. Quindi bisogna fare di più per raggiungere i nostri obiettivi, bisogna acquisire di nuovo autostima che prima c'era naturalmente"- "Derby? Assolutamente no, è indietro. Domani si allena con i ragazzi per trovare continuità, sta bene questo sì ma con il Torino non ci sarà"- "Sottoperformando? Io ho chiesto ai ragazzi di essere compatti e di eliminare quegli errori che stiamo facendo, errori che una squadra che punta a vincere non deve fare"