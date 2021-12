Una settimana intera separa la Juve dalla precedente partita, un evento raro in stagione e che arriva al momento giusto anche per smaltire l'ennesima amarezza legata al pari di Venezia. Così Max Allegri presenta la partita col Bologna di sabato pomeriggio.LO STATO - "Complimenti alle donne che hanno raggiunto un obiettivo importante. Donne, ragazzi, prima squadra almeno in Europa la Juventus si è comportata bene a ogni livello, noi siamo in ritardo in classifica. La squadra si è allenato bene, Dybala non sarà a disposizione, Chiesa e Danilo non saranno a disposizione ma il recupero procede bene, Chiellini partirà con noi ma spero di averlo martedì. Gli altri abili arruolati"KULUSEVSKI - "E' rientrato dopo una settimana di stop però non ha i novanta minuti nelle gambe perché per l'intervento subito ha perso peso, averlo già in panchina è importante e sarà un cambio che mi servirà"DYBALA - "A livello di risonanza non è emerso niente, comunque c'è il rischio e con il rischio non si va da nessuna parte soprattutto perché non si è ancora allenato con la squadra. Vedremo col Cagliari"LOCATELLI - "Ha avuto un paio di giorni non al meglio, vediamo come sta. Comunque ho gli altri disponibili"ATTACCO - "Vediamo se giocare con Kean e Morata o Kaio Jorge con Morata"ALEX SANDRO - "Sta vivendo serenamente questo momento, valuterò chi giocherà anche perché ha fatto qualche allenamento differenziato"MERCATO - "Non ha senso parlarne ora perché ci sono due partite ancora da giocare, poi ci pensa assolutamente la società. Parliamo tutti i giorni, poi vediamo ma non è il mercato che risolve i problemi della squadra, dobbiamo valorizzare quello che abbiamo"KAIO JORGE - "Sta crescendo, si sta adattando a carichi di lavoro e campionato italiano"CUADRADO - "Può giocare sia terzino che esterno alto, però devo valutare perché De Sciglio è tornato frettolosamente e c'è partita martedì. Giocatore di grande affidabilità"BILANCIO - "Felice della scelta che ho fatto, c'è da lavorare con una squadra non giovane ma con poca esperienza nel vincere e questo si deve costruire nel tempo. La cosa che dispiace è avere meno punti di quelli che potremmo avere. Ripeto fino alla noia, con tutte le problematiche del gol, non possiamo fare 2 punti con Verona, Udinese, Sassuolo, Empoli e Venezia con tutto il rispetto di queste squadre"QUOTA CHAMPIONS - "Non ho fatto ragionamenti su quota Champions, dobbiamo giocare ste due partite e vedremo quanti punti avremo al giro di boa. Facciamoci trovare subito pronti anche perché alla ripresa abbiamo Napoli e Roma. La cosa positiva è che su qualcuno come il Napoli abbiamo recuperato qualche punto, il mese di gennaio è determinante"RAMSEY - "Non ha recuperato, ha ancora un problema sul flessore quindi è out"Seguono aggiornamenti