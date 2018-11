Anche la terza sosta è stata archiviata ed ora per ladi Maxsi fa sul serio. Il calendario in serie A si fa in salita, in Champions servono sei punti per difendere il primo posto. Ma prima ci sarà laad arrivare allo Stadium, una partita che propone diversi incroci interessanti. Uno, magari inatteso, è quello tra due dei giocatori più decisivi:. Il fuoriclasse portoghese con i suoi 8 gol ha già fatto guadagnare 7 punti alla Juve, nessuno meglio di lui, come si legge nell'infografica ​#ubibanca, #tifareperbene. Mentre l'esterno della Spal con i suoi 4 assist ha messo lo zampino sul 36% dei gol ferraresi.La testa della Juve intanto sarà rivolta solo al campionato, il Valencia potrà aspettare: questi i temi toccati da Allegri nella tradizionale conferenza stampa della vigilia.- "Fuori dal Pallone d'Oro? Non so niente di questa cosa, lui sta bene. Per quello che ha fatto meriterebbe il premio"- "Sono contento si sia sbloccato con l'Argentina. Anno dopo anno è in crescita, ma le difficoltà aumentano. E' in un ottimo momento fisico e mentale, la sua crescita non si deve fermare ma dipende dalla volontà che ha lui. E' rientrato ieri, ha fatto un defatigante, devo decidere ma domani può partire dalla panchina, poi va a rifinire per le punte, Ronaldo e Mandzukic nella fase di costruzione ci danno meno di Paulo, lì ci dà molto come fanno Bernardeschi o Douglas Costa"- "Come si gestisce, bisogna farli giocare quelli che sono a disposizione. Khedira è fuori, Emre Can si sta riatletizzando e penso possa essere a disposizione tra un paio di settimane per fare almeno venti minuti. Matuidi aveva bisogno di riposo, Bentancur e Pjanic ci sono. Sistemeremo con quelli che abbiamo,- "Dipende chi è il terzo, perché se è Barzagli o De Sciglio poi ci difendiamo comunque a quattro. Poi vedremo, può fare Cancelo la mezzala, Cuadrado l'ha già fatto, Douglas Costa sta bene".- "Questione di alchimia. Mandzukic e Ronaldo giocano bene insieme, ora anche Dybala e Ronaldo. Stiamo migliorando quando ci sono tutti e tre. Ronaldo di sicuro ha portato un alto grado di competitività anche in allenamento, sono contento di quello che stiamo facendo ma siamo solo all'inizio della stagione. Ora comincia un pezzo bello e importante".Farne 55 di partite non è semplice nemmeno per un portiere, deve arrivare a trovare un giusto equilibrio mentale anche Szczesny, grazie a Mattia ogni tanto posso farlo recuperare"., si è tolto tutti i difetti del mondo che aveva e ora è diventato un giocatore serio. Ha buone geometrie, gioca sul corto, gioca sul lungo, è migliorato nella lettura delle palle intercettate che sono fondamentali per andare in contropiede.- "Mi spiace per lui, dobbiamo cercare di recuperarlo. Così come Emre Can".- "Per mantenere il +6 bisogna vincere, cominciamo da domani, poi vediamo. Non credo sia un tour de force, ci sono dei momenti di recupero. Non so se il calendario del Napoli sia agevole o no, so che tutti dobbiamo vincere le partite. Così come l'Inter, anche se è a -9 c'è tutto il tempo".. Non c'è bisogno di chiedere niente,Ne ho talmente tanti bravi che può bastare così".Lui è un giocatore che devo cercare di gestire, abbiamo tre partite in una settimana. Vediamo oggi, se non gioca lui ci sarà uno tra Rugani e Benatia".La Nazionale non è un problema mio, io decido per la Juventus. A Empoli ha giocato Rugani e ha fatto una bella partita. Benatia a Milano ha fatto una bella partita, dove serviva un giocatore diverso da Rugani. Magari domani se non gioca Chiellini toccherà a Rugani, non lo so. Dipende dalle partite. Sono talmente tutti bravi, con più o meno esperienza, con caratteristiche diverse, che la Juventus deve stare serena".è un giocatore che deve fare la differenza, non da 4-5 gol a campionato ma molti di più, deve fare anche più assist. Ha caratteristiche che sono uniche".- "Non è che gli serva tanto per tornare in campo, è probabile parta fuori perché ha giocato spesso anche se ho provato a risparmiarlo un pochino. Ha avuto un calo fisico e mentale normale, magari torna riposato e gioca dall'inizio anche se lo vedo improbabile. Stessa cosa era successa a Mandzukic, un calo doveva arrivare per forza e infatti è andato un mesetto al prato".