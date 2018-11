Max Allegri presenta così la partita di domani sera con il Valencia, con la Juve chiamata ad archiviare la pratica qualificazione ipotecando anche il primo posto nel girone di Champions. Questi i temi principali toccati dal tecnico bianconero in conferenza stampa.- "Mancano tante partite, da qui al 29 dicembre abbiamo tanti scontri diretti. Abbiamo Inter, Roma, Sampdoria, Fiorentina, Atalanta...i campionati sono sempre aperti"- "Bisogna fare un passetto alla volta. Intanto conquistiamo il passaggio del turno, poi pensiamo al primo posto. Il Valencia è in un momento diverso dall'andata, sarà difficile vincere, loro possono tenere aperto il passaggio del turno. Non dobbiamo addormentarci come con il Manchester United. Ma quella sconfitta magari ci ha fatto bene, forse saremmo caduti a Milano".- "Mi aspetto che giochi una buona partita, così come da tutta la squadra. Siamo migliorati molto, ma dobbiamo farlo ancora molto"- "Intanto un grosso in bocca al lupo a Gianluca, ha mandato un messaggio straordinario, si sta confermando il combattente che è anche fuori dal campo. Nella vita per affrontare queste partite ci vuole coraggio per vincere questo male brutto, credo che ce la farà per come lo ha affrontato in questo anno e mezzo"- "De Sciglio ha preso un colpo ed è in dubbio, se non è a posto vengono tutti i centrali in panchina. La tribuna non è un diminutivo, Rugani ha giocato bene sabato ed è uno dei difensori migliori non solo in Italia"- "Non era semplice per lui, sarebbe stato difficile per chiunque perché davanti aveva il più grande della storia del calcio. Ha giocato tanto, anche le finali di Coppa Italia, è stato importante. Io sono stato contento di lui nei due anni alla Juve, poi abbiamo fatto altre scelte ed ora sta facendo bene a Valencia".- "4-3-3 no, 4-3 e poi vediamo di fare un po' di casino davanti. Torna Matuidi, sicuramente. Lasciare fuori qualcuno non è mai facile, stiamo tutti bene intanto. Cuadrado ora sta imparando a fare il mediano destro ed è importante".- "La Champions è una cosa diversa. Il Real l'anno scorso stava molto peggio di così in campionato. La squadra deve essere pronta a marzo, stiamo lavorando sapendo che ora non conta niente"- "Questo disordine a me piace molto. Dobbiamo migliorare nell'ultimo passaggio".- "Le valutazioni non vanno fatte solo per quello che si sta facendo ora, è secondo solo dopo il pareggio con l'Atletico, per me è la favorita. L'anno scorso dissi del Real Madrid in questa fase della stagione. Troppo facile ora dire Juve e City, non è così. La favorita è il Barcellona, dietro ci sono due o tre squadre e ci siamo anche noi".