Juve, Allegri: 'Rabiot e Chiesa out a Lecce. Su Kean e Inter...'

Nicola Balice, inviato a Torino

Missione sorpasso. La Juve vincendo a Lecce potrebbe tornare in testa alla classifica, mettendo così pressione all'Inter impegnata intanto in Arabia Saudita per la Supercoppa. Questi i principali temi toccati da Max Allegri in conferenza stampa.



IL MOMENTO - "La squadra sta bene, ma sicuramente saranno assenti Rabiot per un affaticamento al polpaccio e Chiesa per un riacutizzarsi di un dolore al ginocchio da verificare"



KEAN - "Ho parlato con lui per sapere come stava, domani ricomincia a correre. Al mercato ci pensano i direttori"



SULLE FASCE - "Non c'è una gerarchia scontata, Cambiaso ha giocato anche da mezzala ed è diventato un giocatore importante"



IL SORPASSO - "Scudetto o zona Champions? Non bisogna parlare di niente, intanto pensiamo a fare bene a Lecce visto che nelle ultime trasferte abbiamo sempre subito gol. Guardie e ladri? Magari ha fatto divertire però era solo una battuta, noi l'unico inseguimento che stiamo facendo è quello verso la zona Champions. Parlare ora di testa in classifica...l'Inter sta facendo un grandissimo campionato, è una squadra forte, è la favorita per lo scudetto"



VLAHOVIC - "Gioca le partite in modo molto più sereno e tranquillo"



IN ATTACCO - "Di tre ne giocano due, ma anche Milik sta molto bene. La differenza la fa spesso chi parte in panchina"



RABIOT E CHIESA - "Senza di lui cosa perdiamo? Perdiamo. Ma chi giocherà saprà fare bene. Il polpaccio una zona molla rischiosa, dobbiamo stare molto attenti. Per Chiesa dovremo valutare"