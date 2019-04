Il turno infrasettimanale ha dimezzato la distanza della Juve dallo scudetto, ma ha anche recato la dote un nuovo caso razzismo. Alla vigilia della sfida con il Milan, a pochi giorni dal quarto d'andata con l'Ajax, queste le parole di Max Allegri in conferenza stampa.



RONALDO - "Sta meglio. A 5 giorni dalla partita ci sono buoni segnali, lui sta facendo tutto per esserci, speriamo sia a disposizione con l'Ajax".



SCUDETTO - "Quando arriverà, andrà celebrato. Ci sono molti meriti della Juventus più che demeriti delle altre squadre. Il Napoli sta viaggiando con una media scudetto, la Juve sta andando oltre la media. Il Napoli merita complimenti, i numeri della Juve sono impressionanti. Sono 8 anni che la Juve vince lo scudetto, c'è un lavoro quotidiano e c'è una forza mentale impressionante, altrimenti non riusciresti a vincere"



RIVALI - "Il Napoli non è un fuoco di paglia, l'anno scorso a un certo punto pur non essendo mai stato davanti tutti dicevano che avrebbe vinto lo scudetto, l'anno scorso aveva fatto 91 punti. Quest'anno in tempi non sospetti dissi che sarebbero bastati 87-88 punti per vincerlo, poi se la Juve supera i 90 punti... il Napoli è in media per arrivare a 85-86 punti, che è una media scudetto normale. La partita col Milan è contro una squadra importante, che ci deve preparare al meglio per l'Ajax"



CASO KEAN - "Bisogna distinguere le due cose. La prima è il razzismo, non è mai giustificabile, mai giustificabile, mai giustificabile. La seconda è il comportamento da tenere in campo, io non parlavo di razzismo ma di atteggiamenti, parlando anche del tacco con l'Udinese sul 4-0 che non andava fatto ad esempio, l'avversario non va irriso ma rispettato sempre, il mio discorso col razzismo non c'entrava nulla. Bonucci poi si era espresso male e ha subito chiarito il giorno dopo".



INFORTUNI - "Dybala, Mandzukic e Spinazzola sono a disposizione per domani. Khedira è da valutare solo condizione fisica, è molto indietro ma pensavo peggio. Douglas Costa rientra mercoledì con l'Ajax. Barzagli ha un controllo nei prossimi giorni. Cuadrado a disposizione con la Spal. Caceres tre settimane fuori. Perin vediamo, sicuramente non c'è domani" TURNOVER - "Chiellini molto probabilmente starà fuori, gli altri devo valutare perché siamo in una buona condizione fisica e mentale poi ci saranno quattro giorni pieni per recuperare. Nei novanta minuti ci sarà spazio per tutti".



KEAN - "Sistema di gioco inedito? Kean è un giocatore che corre verso la porta, punto. Può giocare con Mandzukic, con Dybala, con Bernardeschi. Sta giocando bene, è giovane, sta facendo gol. A Cagliari nel primo tempo non aveva fatto bene, in generale sono contento di come sta crescendo. Lui per diventare un grande giocatore, come tutti i giovani, deve raggiungere un livello mentale molto alto e non bastano due partite. Io sono stato un giocatore normale, una volta prima di essere considerato da grande dovevi fare 100 partite in serie A. Se lui rimane coi piedi per terra, ma dipende soltanto da lui, se uno pensa dopo 4 partite di essere il migliore del mondo allora dura più sott'acqua. Il clamore mediatico non mi influenza nella scelta della formazione, domani partita tosta, vedremo chi gioca"



CORNER - "Merito di chi salta, ma anche di calcia. Noi abbiamo buoni calcianti: Pjanic, Bernardeschi, Dybala, Douglas Costa, anche Cancelo"



A SINISTRA - "Alex Sandro sta bene, Spinazzola lo stesso. Son contento per lui perché ha avuto una giornata di terrore, ma sta bene"



FESTA SCUDETTO - "Non temo feste e casini, dobbiamo pensare comunque di battere il Milan perché è partita di grande stimolo. Va affrontata ne migliori dei modi, difficilmente credo che domani si deciderà lo scudetto. Da domani alla partita con la Fiorentina sono 15 giorni molto intensi".