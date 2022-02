Nuova Juve con Vlahovic e Zakaria, tocca ad Allegri ora fare in modo che il mercato invernale possa davvero cambiare volto alla formazione bianconera. Questi i temi principali toccati dal tecnico bianconero in conferenza stampa.- "La società ha fatto un ottimo lavoro, un ottimo mercato. Sono arrivati due giocatori importanti. Vlahovic ha segnato molti gol e ha caratteristiche che non avevamo, ci serviva. Credo che sia insieme ad Haaland e Mbappé tra i migliori che ci siano. Vediamo se domani giocheranno. Voglio ringraziare Bentancur e Kulusevski per la disponibilità che mi hanno dato, gli auguro il meglio per la carriera. Kulusevski? Fatta valutazione di mercato, due scelte con dispiacere ma a livello economico scelte ottimali. Cosa cambia per la squadra? Ci responsabilizza di più, gli obiettivi non cambiano, sarebbe stato lo stesso anche se fossimo rimasti con gli stessi giocatori. La seconda parte della stagione è decisivo, da domani fino a fine marzo si decide molto. I tre davanti (Vlahovic-Dybala-Morata) possono giocare come possono non giocare, serve equilibrio sempre"- "Ottima squadra, la Juve non ha mai vinto nelle ultime quattro partite con loro. C'è entusiasmo, ma va incanalano nella maniera decisiva, non bisogna pensare di spaccare tutto in dieci minuti. La forza di una grande squadra è comunque quello di avere equilibrio"- "L'ho visto in settimana, ho provato a fare l'interno di metà campo e può farlo bene, domani partita particolare per le assenze. Può giocare a due, è stato un buon acquisto"- "Ora le responsabilità sono distribuite in modo equo, non possiamo pensare che siano tutte sulle sue spalle. Con calma e con equilibrio bisogna migliorare le percentuali in fase realizzativa, abbiamo lavorato bene e ora da domani inizia il periodo fino alla prossima sosta. Dusan ha voglia di migliorare, è sveglio, si è messo a disposizione, per lui è un grande salto e dovrà adattarsi. Per l'età che ha è molto avanti. Di lui mi ha impressionato la voglia di migliorare"- "Squadra uguale al 99%? E' stata abile la società, avevamo le idee chiare su quello che serviva, sono stati bravi per anticipare i tempi. Ci siamo fatti un bel regalo, abbiamo solo anticipato i tempi"- "Son contento sia rimasto, ha tecnica, ha fatto bene. omani gioca, abbiamo soluzioni importanti a metà campo"- "Dovevamo raggiungerli lo stesso indipendentemente dal mercato, poi se gli altri sono più bravi gli stringeremo la mano"- "Un grande giocatore, era partito bene poi ha avuto problemi di infortuni, d'accordo con lui abbiamo preferito uscisse per giocare"- "Il miglior difensore della serie B, ha caratteristiche per poter restare alla Juventus in futuro"- "Se arriviamo siamo stati più forti degli altri, il campionato è una corsa a tappe. Noi dobbiamo arrivare tra le prime quattro, abbiamo una rosa importante a disposizione, migliorata a gennaio. Senza andare fuori giri"- "Noi in corsa? Simone giustamente dice così, ma noi difficilmente rientreremo nel giro scudetto a meno che non svengano tutte. Noi dovremo fare la corsa sulle altre tre, l'Inter è la favorita, normale che Simone dica così anche scaramanticamente"- "Non è ancora finito questo mercato e già si pensa a giugno? Vedremo, non ha senso parlare. Uno perché gioca in un'altra squadra, due perché dobbiamo pensare al campo"