Sono giorni caldi, caldissimi in casa Juve. Alla vigilia della sfida con l'Udinese, ultimo test prima della prova della verità con l'Atletico, si susseguono sempre più le voci riguardo la posizione di Max Allegri, futuro ma anche presente. Questi i temi toccati dal tecnico bianconero in conferenza stampa.



TURNOVER - "Per vincere lo scudetto dobbiamo fare altre vittorie, indipendentemente dai sedici punti di vantaggio, dobbiamo arrivare almeno a 90. Dybala sta molto meglio dopo la partita di Madrid in cui ha preso una botta, Mandzukic sta molto meglio, Ronaldo sta bene, Bonucci e Chiellini stanno bene ma non giocheranno, Douglas Costa è in miglioramento, ci sono gli squalificati. Ma pensiamo a fare una buona prestazione, poi pensiamo alla partita di martedì che siamo a meno? (chiede alla sala, ride)"



AGNELLI E FUTURO - "Ci siamo visti ieri a cena, testa a testa. Tutte le cose che sono state scritte di dimissioni o litigi, sembrava di essere su scherzi a parte. Altrimenti saremmo matti. Due persone intelligenti come me e il presidente, che stanno lavorando da cinque anni costruendo cose importanti, è possibile che con 16 punti di vantaggio, vincendo la Supercoppa, agli ottavi di Champions...litigano e si arriva alle dimissioni? Saremmo matti! Abbiamo parlato ieri a cena, abbiamo deciso che del rinnovo del contratto ne parleremo a stagione finita. D'ora in poi spero non si scriva altro che la Juventus sta facendo una buona stagione. La Juventus ha avuto una crescita tale che ogni stagione potrà giocarsi le proprie chances in Champions. Sento dire che se usciamo dalla Champions sarebbe una stagione fallimentare, e allora le altre che fanno? Scudetto, Supercoppa vanno celebrati, ogni vittoria è frutta di lavoro e sacrificio. Questo è quanto della cena e del mio pensiero su tutto"



RONALDO - "Domani è a disposizione. Non è che a Napoli si è spazientito, è che non abbiamo giocato un buon secondo tempo. Da un lato non abbiamo giocato bene, dall'altro la squadra ha capito le difficoltà e si è difesa, se non ci fosse stato misunderstanding tra Chiellini e Szczesny non avremmo subito nemmeno quel gol".



MADRID - "La partita di Madrid ci ha lasciato delle cose dentro da smaltire, ci serviva tempo per riprenderci. Poi se passeremo o meno lo capiremo martedì"



RINNOVO - "I rapporti sono di totale sintonia anche per il futuro, come per tutte le cose diamo tempo al tempo. Abbiamo deciso di cercare di celebrare questi due o tre trofei, poi vedremo. Io non ho mai detto di voler andare via. Dovevamo essere in due, siamo in due".



GOSSIP - "Ha dato brio all'ambiente. Era una cena dove si sono divertiti e hanno fatto bene. In ritiro ci andremo domani mattina dopo l'allenamento, quando darò anche i convocati"



TIFOSI - "Spero che vengano e si divertano, le ultime volte sembrava di giocare a porte chiuse, abbiamo sempre bisogno dei tifosi". CHAMPIONS - "Indipendentemente dagli altri risultati, noi siamo pronti a provare di ribaltare tutto".



RUMORS MERCATO - "Ste voci mi scivolano addosso, che devo fare? Io sono in totale sintonia con la società. Lo dimostra anche l'incontro di ieri col presidente, non ce n'era nemmeno bisogno, lo facciamo sempre a marzo. I giornalisti fanno il loro lavoro, giustamente, in questo momento la Juventus agli ottavi di Champions e con 16 punti di vantaggio in campionato secondo voi deve cambiare l'allenatore. Se riuscissimo a vincere lo scudetto sarebbero nove titoli su dieci in cinque anni. Io mi diverto"



CRITICHE - "Fanno parte del gioco, io vedo sempre bicchiere mezzo pieno, chi lo vede sempre mezzo vuoto ha problemi anche di vita. Io quando mi alzo vedo il sole anche se non c'è. Sono filosofie di vita, uno decide cosa fare. C'è una bella differenza nel vivere, poi le persone così sono persone negative. Le capisco, mi fanno anche tenerezza, non ci posso far niente".



MANDZUKIC - "Lui e Dybala si sono allenati a parte, domani potrebbero essere a disposizione"



KEAN - "Ha il 99% di possibilità di giocare"



SZCZESNY - "Gioca"



RONALDO - "Non gioca, in panchina, a disposizione. A disposition..."



BARZAGLI - "E' fresco come una rosa, c'è la possibilità di rivederlo. I vecchi cavalli quando devono rientrare non hanno bisogno delle corse di rientro, corrono, e corrono bene"