La sosta è terminata, era arrivata quando la Juventus aveva inanellato quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions. Il prossimo tour de force comincia dalla sfida interna con la Roma, così Max Allegri fa il punto in conferenza stampa.



FORMAZIONE - “Idee chiare è parolone, oggi vedrò tutti insieme. Siamo stati già fortunati ad avere da mercoledì europei e italiani, vedremo dopo aver visto i sudamericani, decideremo domattina”.



ROMA - “Partita che ha sempre portato tante polemiche. C’è Mourinho che ha dato carattere, hanno fatto punti, sono davanti di 4”.



JUVE - “Dobbiamo fare punti da qui alla sosta per non perdere altro terreno. Dobbiamo subito riaccendere interruttore. Ramsey? Nessun chiarimento, non c’è bisogno. Non so se giocherà o meno dall’inizio, ma è giocatore su cui faccio affidamento”.



MORATA E DYBALA- “Morata potrebbe essere a disposizione, Dybala assolutamente no”.

MOURINHO - “Non è una sfida tra me e lui, non è una sfida tra allenatori”.



KEAN - “Sta bene come stanno bene gli altri, se Morata non fosse a disposizione la scelta ricadrebbe su lui, su Chiesa o su Kaio Jorge”.



MODULO - “Capirò domani, in base ai sudamericani. Bernardeschi? Sono molto contento, a livello mentale e a livello tecnico deve trovare continuità e non si deve accontentare”.

- “Impossibile esprimere un giudizio su una positività Covid, dispiace”.Va bene così, parliamo della partita”.- “, sta bene come stanno bene Bonucci, Chiellini e Rugani”.- “Centrale davanti alla difesa, no. È un cursore, ha gol nelle gambe, non è vero che non abbiamo un buon feeling”.- “Rinviare gare? Non sono cose che decido io, ci dicono di giocare e noi andiamo. C’è un organo di competenza che decide”.. Si credeva che forse ci avrebbe messo qualche giorno in meno, ma dipende sempre dal l’evolversi della situazione”.