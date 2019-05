Serie A alla De Cecco

E i giallorossi dovranno ribaltare anche la storia, guardando al bilancio complessivo tra queste due squadre in serie A: 81-39 il conteggio delle vittorie in favore della Juve su 169 precedenti, per un totale di 262 gol a 179 sempre ad appannaggio dei bianconeri (dati Opta per De Cecco). Ma domani potrà succedere di tutto, un altro dato può confermarlo, quello dei tiri nello specchio della porta: sono 203 quelli della Roma in questo campionato, Juve ferma a 192.Roma-Juve arriva in ogni caso in un momento delicato soprattutto in panchina, in entrambe le piazze.- "Mi tolgo la giacca e vi dico che. Quindi la conferenza è finita? (ride, ndr).pensa se non avessi vinto niente, mi avrebbero impalato.Poi voi la infiocchettate, giustamente.Quest'anno fa clamore perché siamo usciti ai quarti di Champions, qualcuno pensava di giocarla come si fa quella al bar d'estate"- "Il calcio è fatto di risultati, di lavoro quotidiano e quindi io devo rendere conto a una società e al presidente che abbiamo fatto un buon lavoro in cinque anni"- "Lo devo dire prima al presidente, io ho le cose le ho sempre ben chiare, da sei mesi e non all'ultimo giorno"- "Domani c'è una bella partita con la Roma davanti a 50mila persone, da giocare al meglio perché poi avremo una bellissima festa contro l'Atalanta. E' una cosa diversa da quella fatta negli ultimi anni, bella da vedere"- "Poi abbiamo recuperato un po' di giocatori: Alex Sandro, Bentancur, Dybala, Emre Can"- "I - "Fa parte del gioco, mi volevano mandare via"- "Intanto Dybala domani rientra e dovrebbe giocare dall'inizio.. Poi l'anno scorso giocava con solo una punta, quest'anno c'è anche Ronaldo che è in una posizione diversa"- "Parlare ora di quello che ci diremo col presidente, non ha senso. Non so e non posso rispondere a queste domande"- "Sui giocatori credo ci debba essere la volontà dei giocatori di mettersi in discussione per migliorare. Lui è cresciuto molto, deve ancora migliorare molto nella visione di gioco, negli inserimenti, nei gol, negli assist. E' giovane, gli mancano queste situazioni di gioco"- "E' migliorato da quando è arrivato, può crescere ancora. La Juve ha una rosa con dei giocatori avanti con l'età ma ci sono giovani importanti, come Dybala, Cancelo, Bentancur, Emre Can, Rugani, Bernardeschi, poi Alex Sandro, De Sciglio e Douglas Costa non sono anziani. Il mescolamento di età della squadra è stato fatto veramente bene. Poi a fine stagione con Paratici e Nedved si valuteranno le situazioni tecniche. La squadra è sempre cambiata da un anno all'altro"- ". C'è un rapporto di stima reciproca, questa è la cosa più importante. Come con Paratici e Nedved, com'era prima con Marotta. La società è la cosa più importante, senza la società difficilmente si ottengono risultati"