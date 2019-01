Il primo incrocio tradi questo 2019 si è già consumato, proprio in queste ore, grazie al clamoroso passaggio di Martinin bianconero. La partita di domani sera in ogni caso fornisce anche tanti altri spunti di riflessione. Uno è ad esempio quello legato all'assenza di Francesco Acerbi per squalifica dopo oltre tre anni e 127 partite consecutive. C'è poi un Paulosempre sotto la lente di ingrandimento, solo due gol in campionato, bottino da rimpinguare contro la squadra che più lo ha ispirato: ben sette le reti segnate in carriera contro la Lazio (come si legge nell'infografica ​​#ubibanca, #tifareperbene). Tra campo e mercato, ecco tutti i temi toccati da Maxnella conferenza stampa pre- ", è fortemente voluto., ha fatto una scelta diversa dalle nostre intenzioni e la società lo ha accontentato. ATra tre settimane torna Barzagli. Ha inciso il fatto che è giocatore che conosco e secondo me può dare tantissimo alla Juventus. Altri profili a 4 mesi dalla fine della stagione non erano pronti, tra imparare la lingua, vedere in che condizioni sono, passava troppo tempo. Martin è un giocatore già pronto. Difesa a tre? Quando è andato via,- ", ho 15 giocatori. Cancelo non convocato. Mandzukic e Pjanic contro l'Atalanta torneranno, Khedira con il Parma"- "Non ha mai vinto contro una grande, speriamo non vincano nemmeno domani. Vorranno riscattare la sconfitta con il Napoli, noi dobbiamo dare continuità perché ogni vittoria che facciamo è una vittoria che manca allo scudetto"- "O giochiamo a due o giochiamo a tre a centrocampo. Se giochiamo a due, ballottaggio Douglas Costa-Bernardeschi. Poi abbiamo Kean come cambio, c'è Cancelo che è giocatore importante anche a partita in corso"- "Io faccio scelte quando schiero la formazione. Fino a dicembre aveva giocato partite importanti, sei presenze, poi ha fatto una scelta.a"- "Deve migliorare nei tempi di gioco rispetto a Pjanic, come Bentancur. Hanno tempi di gioco morti, ma è solo questione di allenamento. Davanti alla difesa dà molta copertura, è migliorato molto nella lettura del passaggio, ha 24 anni e ha tutto il tempo di migliorare"Ci sarà conferma della crescita di Rugani. Volete botte piena e moglie ubriaca, volete che Rugani giochi sempre e che Benatia rimanga...- "I giocatori giovani...ho sentito parlare molto spesso die ho espresso la mia opinione,Andando via avrebbe sicuramente possibilità di giocare qualche minuto in più, può darsi. Ma sicuramente perde percorso di crescita.Dire che Kean fa gol non è che ci vuole tanto, si vede, li sa fare. Ma la Juventus è il posto ideale per migliorare. Così come ha fatto Rugani, che ha avuto pazienza di stare quattro anni., il detto 'aiutati che Dio ti aiuta' è sempre valido"- "Avete una fantasia...GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su