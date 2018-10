Lo scivolone col Genoa e il capolavoro di Manchester sono già alle spalle,deve già guardare oltre. La marcia in campionato riparte da Empoli, dove la Juve non perde ormai dal '99 (1-0 firmato Bianconi, poi 2 pareggi e 12 vittorie), come come ricorda l'infografica. Questi i temi principali toccati dal tecnico bianconero nella conferenza stampa della viglia.- "Ora gioca poi vediamo. Sta bene, gioca. Poi vedremo come gestirlo. Intanto assicuriamoci il passaggio del turno in Champions, e capiramo se far riposare. Non facciamo calcoli ora. Va servito meglio? Non è solo la palla su Cristiano, in generale dobbiamo essere più lucidi e precisi con l'ultimo passaggio per chiudere le partite, rispetto a quanto la squadra produce si fanno pochi gol"- "Veniamo da Manchester ma anche da brutto pareggio col Genoa. Abbiamo già lasciato due punti per strada, non possiamo farlo di nuovo. L'Empoli gioca bene, ha sempre fatto gol e non è mai crollato"- "Difficile scegliere, ho cinque difensori tra i più bravi in circolazione. Rugani sarà il futuro della Juventus, mi spiace lasciarlo fuori. Chiellini, Barzagli, Bonucci e Benatia hanno esperienza diversa, Chiellini se sta bene gioca".- "E' migliorato fisicamente, di conseguenza migliora a livello mentale. Secondo me non è ancora al top della condizione, averlo ritrovato è un vantaggio"- "Uno tra Cancelo e Alex Sandro starà fuori. Alex Sandro a Manchester ha fatto una delle migliori partite per spessore e pesantezza"- "Mandzukic è al prato, Khedira sta uscendo dal prato e martedì o lunedì farà i test"- "Ronaldo ha portato maggiore autostima e sicurezza, la squadra è insieme da un paio d'anni e sta crescendo. A Manchester abbiamo vissuto una grande serata, quando smetterò sarà una di quelle partite che riguarderò con piacere. Io come allenatore non sono paragonabile a Guardiola o Mourinho in termini di vittorie di Champions, ho perso due finali, ma pensiamo al campionato che è la cosa più importante".- "Nel calcio non si possono vincere tutte le partite. Contro il Genoa abbiamo anche subito meno di altre sfide, però dopo un'ora abbiamo staccato e non doveva capitare. COntro l'Empoli ci vorrà una partita di dispendio fisico, mentale e bisognerà giocare bene tecnicamente".- "Sono ancora indeciso se domani potremo giocare con i due mediani".- "Sarà convocato, anche per farlo rientrare nel clima partita e fargli respirare aria del ritiro"- "Gli chiedo di fare quello che sta facendo, a Udine ha segnato e a Manchester si è inserito. E' giovane sta crescendo molto"- "Sta svolgendo esami per decidere se fare intervento chirurgico, è molto probabile"- "Domani gioca Szczesny di nuovo, nelle prossime partite Perin potrà giocare sicuramente"- "Gli faccio l'in bocca al lupo ovunque possa andare. E' stato l'uomo, insieme al presidente, a Nedved e a Paratici, l'artefice per la costruzione di questa grande squadra. Inizia una nuove società, che poi è vecchia guardando all'inizio del percorso in Juventus di tutti questi nuovi dirigenti".