La rimonta in campionato può aspettare, arriva il Villarreal all'Allianz Stadium e lanon può fallire l'assalto ai quarti di finale. Cosìpresenta la sfida europea in conferenza stampa.- "Idee chiare le ho, speriamo di indovinarla... A marzo si decidono campionati, Champions, Coppa Italia... Ci mancano pochi giorni per arrivare alla sosta nel migliore dei modi"- "Non so se questa Juve ha qualità o mentalità per arrivare in finale, so che dobbiamo avere l'ambizione per arrivare. Dobbiamo sempre avere obiettivo massimo davanti, poi se non siamo bravi, non siamo fortunati o se gli altri sono più forti, non ci riusciamo. Noi non dobbiamo avere rimpianti. Domani è finale secca da giocare in casa"- "Chiellini, Dybala, Bernardeschi a disposizione. Rientri importanti perché si potrebbe giocare centoventi minuti, possono essere ricambi ottimi"- "Bonucci out. Purtroppo ha giocato quando non stava bene, si è messo a disposizione ma ora purtroppo ha un problema al polpaccio che non riesce a risolvere. Alex Sandro si sentiva strano il polpaccio e preferiamo non rischiare. Zakaria vediamo da giovedì altrimenti dopo la sosta"- "Vlahovic gioca. Morata sta attraversando un buon momento, uno tra lui e Kean gioca, si è messo a lungo a disposizione anche in un ruolo non suo, con un centravanti insieme a lui può giocare meglio. Deve essere sempre pericoloso Morata, deve fare gol. Anche Kean sta facendo molto bene""Non cancellerei né gli infortuni né i primi tre mesi della stagione, perché se non avessimo superato quel momento non saremmo questi ora. Ma non pensiamo di aver fatto nulla, dobbiamo fare un passo alla volta perché ora perdere l'equilibrio potrebbe farci male. Non si devono avere sbalzi d'umore, la squadra sta trovando equilibrio importante e va mantenuto"- "Squadra esperta, fisica, che non concede niente, all'andata abbiamo visto come al primo nostro errore siano rientrati in partita. Hanno anche tecnica, serve partita giusta, seria, da ottavo di Champions. Non è la partita più importante della stagione, lo è in Champions fin qui, vanno divise le competizioni. Non ho preoccupazioni, abbiamo raggiunto una certa maturità, dobbiamo essere bravi ad affrontarla con grande rispetto del Villarreal. Dobbiamo fare una bella prestazione e così facendo i tifosi ci applaudiranno, Real-Psg deve insegnare che basta un attimo e serve il controllo dell'imprevisto"- "Cresciuto molto, credo sia contento, ma da lui mi aspetto altri margini di miglioramento. Poi la serenità e la sicurezza facciano la differenza"