Juve-Napoli è a rischio, forte rischio. In attesa del verdetto dell'Asl campana arriva la conferenza stampa di Max Allegri. Questi i temi principali toccati dal tecnico bianconero.- "Abbiamo lavorato bene, avevamo bisogno di questi giorni per lavorare e mettere benzina nelle gambe. Bonucci fuori oggi e domenica, vediamo per la Supercoppa. Chiellini lo sapete. Danilo sarà a disposizione dalla prossima settimana. Recuperati Chiesa e Dybala. Pellegrini e Kaio non saranno della partita. Ramsey è ritornato oggi dopo che gli abbiamo dato giorni di permesso per fare un differenziato in Inghilterra, comunque è un giocatore in uscita. Per Arthur aspettiamo oggi esito tampone"- "Non parte. Il suo problema è che ha numeri importanti ma è visto come quello che gli manca qualcosa, non è vero. Non mi interessano le voci, gli ho parlato e gli ho detto che non si muove. Per migliorare servirebbero quei 4-5 giocatori che non ti danno. Deve stare sereno e tranquillo, non si muove"- "I centrali sono due, i terzini sono tre. Domani valuterò e deciderò, tra l'altro Cuadrado è diffidato"- "Uno tra Chiesa e Dybala giocherà"- "Avendo fuori Ramsey e Arthur, ci sarà Locatelli centrale e poi due tra Rabiot, Bentancur e McKennie"- "Devono decidere gli organi di competenza. L'unica cosa che possiamo fare è dire: 'Chi abbiamo? Con questi si gioca e ci si allena'. Nell'emergenza bisogna trovare soluzioni. L'opinione personale mia non cambia nulla, bisogna rispettare gli organi che decidono: è molto semplice, uno detta le regole e poi da lì non si scappa. Non conosco alla lettera i decreti, so soltanto che se domani si gioca noi ci prepariamo a giocare"- "Io credo al 99% la rosa resterà questa. L'attacco ha fatto i suoi gol, mancano quelli dei centrocampisti e da palla inattiva. Ci sono rientri importanti come Dybala e Chiesa, le rivoluzioni a gennaio incidono poco"- "Siamo pronti a giocare e credo che giocheremo. Il Napoli ha 5 punti più di noi, bisognare pensare esclusivamente allo scontro diretto. Tutto il resto non è di mia competenza. Noi dobbiamo solo prepararci.- "L'Inter, l'avevo detto in tempi non sospetti e mi avete preso per matto, è la netta favorita per lo scudetto. Ora Simone Inzaghi non me ne voglia, ma può perderlo solo l'Inter sto scudetto. Noi dobbiamo fare un passo alla volta e magari così arriviamo"