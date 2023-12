Ultima partita dell'anno solare, la Juve sfida la Roma all'Allianz Stadium, Max Allegri sfida José Mourinho. Questi i passaggi principali della conferenza stampa della vigilia del tecnico bianconero.- "Siamo in un buon momento, però come sappiamo tutti il calcio vive di equilibrio. Dobbiamo restare con i piedi per terra, dobbiamo pensare alla partita di domani e poi vedremo la classifica. La Roma è una squadra scorbutica da affrontare, con uno dei migliori allenatori in panchina, non concedono vantaggi, hanno qualità in attacco. In questo periodo le distrazioni sono dietro l'angolo".- "Domani valuterò se far giocare Weah sulla destra o McKennie con Miretti mezzala"- "Sta meglio"- "A parte De Sciglio che spero di avere il più presto possibile, Alex Sandro avrà bisogno di una decina di giorni, Kean è ancora distante. Gli altri stanno bene"- "Quando subiamo gol come quelli che abbiamo incassato con Frosinone e Genoa, troppo facilmente, sappiamo di dover far meglio. Ne abbiamo parlato. L'importante è tornare ad alzare il livello di attenzione"- "Non torno sui discorsi passati, di sicuro sapete quanto sia legato ad Andrea Agnelli e i risultati ottenuti in dieci anni parlano da soli. Questo è stato un anno difficile, da prima del 2023 i casini da fuori sono entrati dentro. Passano tutti, la Juve resta. E ora dobbiamo pensare solo a lavorare"- "Io alla società non ho detto niente, dobbiamo pensare solo a lavorare e a fare risultati, in un attimo cambiano tutte le opinioni. Non bisogna né esaltarsi né deprimersi. Stiamo facendo un percorso, stanno giocando anche tanti bravi ragazzi"- "Mi esprimo calcisticamente, fortunatamente la Juve ha lavorato in un certo modo per dieci anni e ora ha un patrimonio di giovani con cui poter lavorare per il futuro"- "Domani deciderò chi far giocare, l'importante è che stiano tutti bene, senza pensare a cosa succederà tra tre mesi".- "Non posso paragonarli perché Lukaku non l'ho mai allenato, di sicuro Vlahovic ha un grande potenziale e ha almeno 10 anni di carriera ad alti livelli davanti. HA appena segnato un gol straordinario, ricordiamoci che ha solo 23 anni"- "Allenatore straordinario, lo dimostrano i suoi numeri. Allenare grandi squadre non è facile, sono molto contento per lui. Mourinho può piacere o non piacere, ma i risultati non sono confutabili, il resto conta poco, quando ci siamo affrontati la prima volta io ero un bambino e lui aveva già vinto parecchio"- "Si gioca per il risultato, io da bambino quando giocavo in cortile e perdevo poi andavo a casa e non ero contento"