Il mercato è finito, la Coppa Italia va messa subito alle spalle, l'infermeria è sempre più piena. Alla vigilia di Juventus-Parma ecco le parole di Max Allegri, per presentare una partita molto meno scontata di quanto non possa dire la classifica. Perché la Juve (come si legge nell'infografica#ubibanca, #tifareperbene) ha fin qui ottenuto il record di punti, 59, a questo punto della stagione. Ma il Parma soprattutto in trasferta si sta confermando scheggia impazzita, come dimostrato da 5 successi e 5 sconfitte in 10 partite.Queste le parole di Max Allegri in conferenza stampa.- "ovrò decidere chi mettergli a fianco oltre a Ronaldo. Uno traAbbiamo gente fresca, va sfruttata al meglio. A Bergamo abbiamo tirato poco in porta, come successo con la Lazio. E' normale che senza Mandzukic ci manca il centravanti che occupa l'area, però lo avevamo sostituito molto bene"- "D'Aversa merita i complimenti. Davanti hanno giocatori con velocità e tecnica, come Inglese, Gervinho, Siligardi"- "- "E' pronto. A centrocampo possono giocare Bernardeschi e Bentancur"- "A parte che ci siamo fatti gol per conto nostro, con tutti i meriti dell'Atalanta. Non è che ci siano problematiche o che ci sia la crisi...A Roma abbiamo sbagliato 50 palloni, a Bergamo uguale. Poi a Roma ci è andata bene perché non abbiamo subito il 2-0, a Bergamo invece lo abbiamo subito"- "Gioca Perin, lo avevo già detto"- "Spinazzola o Alex Sandro, buone possibilità giochi Spinazzola"- "Oggi abbiamo fatto buon allenamento, come prima della Coppa Italia. Ma nell'arco di un'annata ci sta di toppare una partita, ci era successo in passato ma magari in campionato e non in Coppa Italia dove non si può rimediare. Vincere è sempre molto difficile, qui invece sembra che se perdi una partita... a me sembra che la squadra abbia fatto un po' di punti in campionato, abbiamo passato il turno in Champions, poi siamo stati eliminati in Coppa Italia".- "La sua posizione? E' in funzione delle caratteristiche di chi gli gioca in campo. Senza Mandzukic ha trovato più difficoltà. Ma anche contro l'Atalanta ha giocato una buona partita. Poi l'anno scorso aveva abituato a segnare tanti gol, ma non c'era Ronaldo.- "La Juventus negli ultimi sette anni ha vinto sette scudetti. Negli ultimi quattro ha già giocato due finali di Champions, un ottavo di finale giocato discretamente bene, un quarto di finale con i tifosi che si sono divertiti.Ora si è perso l'equilibrio, ci sono 7-8 squadre che possono andare in semifinale, ma solo in 4 possono arrivarci. Da quel che sento dire, la Juventus è la finalista, poi chi gioca contro non si sa: noi dobbiamo fare bene e vincere il campionato, la Champions bisogna provare a vincerla come abbiamo fatto gli anni precedenti.per vincerla però servono miriadi di variabili, non è che è arrivato Ronaldo e allora vinciamo la Champions. Quello che è stato fatto, rimane. D'ora in avanti dobbiamo fare il più possibile. E se abbiamo perso a Bergamo, chiediamo scusa a tutti perché non dovevamo farlo: capisco che la gente dica che dobbiamo vincere sempre, ma non è possibile, nemmeno il Real che ha vinto 4 Champions poi ha vinto solo una Liga in sei anni.".- "Ho fatto stesso discorso ai giocatori? Sì, è normale. L'Atletico Madrid è una squadra pari livello della Juventus. Sento parlare di bel gioco, poi perdo una partita e com'è la storia? Giocare bene a calcio è la cosa più semplice al mondo, ma tra giocare bene e vincere c'è tutta la differenza del mondo. E' come fare i 100 metri in 9.99 e 10 secondi..."- "Joao ha le qualità per diventare numero uno al mondo, ma deve migliorare gestione della palla. A Bergamo fa errore e prendiamo gol. A Gedda vinciamo la partita e Joao viene esaltato per la bella prestazione, ma in quella prestazione fa tre errori uguali a quelli di Bergamo, solo che non abbiamo preso gol e non sono stati messi in evidenza come a Bergamo".- "A Bergamo ha fatto bella partita da centrale, poi l'errore finale influenza tutto. Gli errori sono sempre gli stessi, a volte ti va male ed è un disastro, a volte ti va bene".