Anche l'Europa League è terminata per la Juve, lunedì giornata chiave tra campo (trasferta ad Empoli) e sentenze sportive (udienza Corte d'Appello Federale sul processo plusvalenze). Aspettando Cristiano Giuntoli, si inseguono le voci anche di tensioni interne. Così Max Allegri si esprime in conferenza stampa.- "Con l'Empoli serve una squadra con lo spirito di chi vuole avere una reazione dopo l'eliminazione. Dobbiamo difendere il secondo posto, sarebbe risultato importante visti gli ultimi due quarti posti"- "Con la proprietà ho parlato, ho espresso i miei pensieri come sempre a fine stagione. Poi mi confronto quotidianamente con Calvo e con SCanavino. Ma ora parlare non ha senso, dobbiamo difendere la qualificazione in Champions, di quello che succede fuori non possiamo decidere. Ho un contratto di due anni e rimango al 100% per quanto riguarda la mia scelta, poi io posso decidere per me e non per gli altri. Valutazioni società? Non sono nella testa degli altri, noi sul campo dobbiamo fare quello che ci è stato chiesto di fare, cioè portare la Juventus nelle prime quattro di Champions e vincere con l'Empoli ci darebbe l'aritmetica certezza. Io punto di riferimento dell'area sportiva secondo Elkann? Le parole dell'ingegnere mi fanno piacere, io sono un allenatore che da sempre si mette a disposizione della società, aziendalista per me è un complimento. La società poi com'è giusto che sia fa le proprie valutazioni dove l'allenatore non deve entrare"- "Formazione? Non ci ho pensato, ho pensato solo al fatto che dobbiamo vincere. Dobbiamo essere forti e non lasciarci"- "Le sue parole esatte non le conosco poi magari non conosce benissimo l'italiano e forse ha sbagliato i termini. A fine partita bisognerebbe stare zitti. Quella di Cuadrado era una battuta. Diciamo che quest'anno tra una partita e l'altra non siamo sempre stati fortunati nelle decisioni, non parliamo però al passato e vediamo come finiamo il campionato"