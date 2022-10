In Champions la Juve non può fare altro che vincere. Sempre. A cominciare dalla partita di domani sera col Maccabi Haifa. Così Max Allegri fa il punto della situazione tra la vittoria col Bologna e la sfida con il Milan.



FORMAZIONE - "Ci sarà qualche cambiamento sicuramente, ho possibilità di ruotare tutti ora che siamo quasi al completo. Devo ancora decidere la formazione, qualche difensore resterà fuori e cambieremo anche a centrocampo. Non è questione di difesa a tre o a quattro, l'importante è migliorare quanto fatto anche domenica con il Bologna e dare seguito a quella prestazione"



RIMONTA - "Domani sera vedremo, visto che abbiamo zero punti dobbiamo vincere. Questo non significa avere fretta o ansia. Quando si rincorre, non è che in una partita risolviamo i problemi. Però bisogna partire da una vittoria"



PSICOLOGO - "Nei momenti di difficoltà la cosa più semplice da fare è quella di giocare una partita normale. A nessuno è stato chiesto di vincere una partita da solo"



MILIK - "Leggero affaticamento, verrà in panchina sperando di non doverlo usare"



Seguono aggiornamenti