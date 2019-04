Ronaldo torna, Chiellini si ferma. Il traffico nell'infermeria della Juve è sempre piuttosto intasato. Tra un'assenza e un ritorno, ecco come Max Allegri introduce l'andata dei quarti di finale con l'Ajax in conferenza stampa.



AMBIENTE - "I tifosi hanno sparato i fuochi d'artificio davanti all'hotel del Real? I giocatori nostri non dormono comunque..."



RONALDO - "Si è allenato bene. Se non succede niente, partirà titolare. Non ho visto il suo videomessaggio su Nouri"



AJAX - "Iniziamo a fare conferenza seriamente altrimenti ci addormentiamo tutti. L'Ajax è una squadra forte, ha battuto il Real Madrid, ha pareggiato con il Bayern Monaco, ha qualità, ha tecnica. Servirà partita lucida, di grande tecnica, sarà aperta, difficilmente finirà 0-0. E Ajax-Juve è sempre Ajax-Juve. Su venti partite giocate in casa ha perso solo una volta col Real, servirà una partita anche molto fisica sui contrasti e sui duelli aerei"



ATLETICO - "Sarà partita completamente diversa. A Madrid dopo la loro traversa abbiamo sbagliato staccando la spina, pensando di aver scampato il pericolo. Non possiamo pensare di non fare gol domani e poi credere di ribaltarla a Torino".



POSSESSO - "Giocheremo per tenere la palla, poi dovremo controllare bene quando avranno la palla loro"



DIFESA - "Giocare con tre centrali è dura perché ne ho due..."



PRE-PARTITA - "Abbiamo preparato la partita giocando sui loro punti di forza. Gara aperta, ci saranno spazi e dovremo essere bravi ad approfittarne. La loro gara col Real ci insegna che le partite vanno giocate sempre con grande attenzione, un livello alto e bisogna correre. Nel calcio non è obbligatorio, ma aiuta". TABU ANDATA - "Le partite son fatte di dettagli, noi dobbiamo essere molto bravi a giocarla e a stare attenti a tutti i dettagli. Domani possiamo ottenere risultato importante attraverso la prestazione, non possiamo fare partita speculativa. Loro vanno a folate, ecco perché difficilmente finirà 0-0"



CENTROCAMPO - "Domani gioca uno tra Khedira e Bentancur. Non pensavo che Khedira tenesse così bene sabato, perché a livello di condizione quest'anno ha vissuto un anno disastroso. Bentancur è più dinamico, ma pecca in esperienza. Domani ci saranno tanti uno contro uno, sarà partita in cui Bentancur farà molto bene"



DOUGLAS COSTA - "Il suo recupero è importante, tra andata e ritorno potrà fare grandi cose"



RUGANI - "Daniele è uno dei giovani più bravi in Italia, uno dei difensori migliori in Europa. Perché i nostri difensori son sempre i migliori, guardando gli altri si vede"



CUADRADO - "Mi dispiace lasciarlo fuori, ma quando dovevamo decidere la lista avevamo troppe incognite in difesa e non sapevamo ancora quando ritrovarlo. Ho proposto al presidente Agnelli da proporre una wild card da aprile in poi nelle liste Champions"



DYBALA - "Numeri impressionanti, ma una stagione è diversa dall'altra. Stamattina si è allenato bene, tutto passa dalla condizione mentale. E' uno dei giocatori più bravi che ha la Juventus e che ha il calcio mondiale"



CHIELLINI - "Per il ritorno? E' 1X2..."



BERNARDESCHI - "Ha fatto bella partita sabato, soprattutto nel secondo tempo, è cresciuto molto. Io gli rompo sempre le scatole, deve crescere a livello mentale, deve sbagliare meno passaggi, meno palloni e deve essere più decisivo perché lo ha nelle corde. Giocare ogni tre giorni con un solo risultato a disposizione non è semplice, è un percorso che un giovane deve fare. Chiellini a 23 anni non era il Chiellini di ora, è una cosa normale. Ecco perché bisogna farli giocare e ogni tanto tenerli fuori, per recuperare energie nervose. Anche quando non giocano bene si capisce chi gestisce le cose in un certo modo"