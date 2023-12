Dopo lo stop col Genoa e l'allungo dell'Inter in vetta alla classifica, per la Juve arriva la trasferta di Frosinone. Obiettivo unico riprendere la marcia per trascorrere un Natale sereno. Questa la conferenza stampa di Max Allegri alla vigilia del match.- "Trasferta insidiosa per vari motivi. Il primo perché è l'ultima prima di Natale, durante le feste c'è un clima diverso e invece ci servirà una partita di grande attenzione. Secondo, affrontiamo una squadra che in casa ha perso solo la prima col Napoli. Terzo, ha vinto 4-0 a Napoli giocando una bellissima partita, gioca e si propone, vive momento di esaltazione. Serve partita seria"- "Non ho deciso, sono rimasti in tre: Vlahovic, Yildiz e Milik perché Chiesa non è sereno per un problema al tendine rotuleo, non sarà grave ma non sarebbe giusto forzarlo".- "Fa parte di un percorso di crescita"- "Sta bene, gioca"MILIKHA giocato meno ma quando è entrato è stato determinante"- "Kaio Jorge, Barrenechea e Soulé stanno facendo bene, sono contento, ma non avevo alcun dubbio su questo"- "Non credo sia opportuno parlare di queste tematiche, soprattutto per me, di questo si occupa Ferrero con Scanavino"- "Ha 23 anni, non scordiamolo, giocare alla Juve non è facile. Ultimamente ha giocato bene anche se è mancato il gol. Chiaro che debba fare un percorso di crescita dal punto di vista mentale, Rabiot ha fatto due campionati importanti arrivato a 27 anni, sarà così per Vlahovic, per Kean e altri"- "Parlare di cosa è successo non ha senso, ho pagato la multa, Yildiz sta bene ed è quella la cosa più importante"- "Non facciamo conti, i tre punti col Frosinone sono i più importanti, ai diffidati non penso. Quando cominci a fare i conti, come dico io, poi vengon fuori i contadini..."- "Inter è la favorita per lo scudetto, quattro punti di vantaggio ci sono ma ce ne sono ancora tanti in palio e la stagione è lunga. Bisogna essere bravi a gestire i momenti di difficoltà, alla fine anche i pareggi possono risultare importanti"- "A parte il rapporto che abbiamo che ci lega, Giorgio ha smesso ora. Una figura importante, ci è venuto a trovare, credo stia capendo cosa vuole fare per il futuro. Parlerà con la società ma deve chiarire cosa vuole fare da grande come è normale che sia"