Vigilia di Juve-Inter, vigilia della partita più importante dell'anno almeno finora. Così Max Allegri la presenta in conferenza stampa.



LA PARTITA - "Per noi è partita molto importante, una tappa che fa parte del percorso di crescita della squadra, che stiamo facendo e di cui sono molto contento. Partita da giocare contro la prima della classe, contro i favori del campionato come detto da loro stessi. Per noi è importante ma non decide niente, mancano tante partite. Diciamo che l'Inter è più pronta di noi, è più semplice di quello che sembra"



INFORTUNI - "Alex Sandro rientra, Danilo prima di Monza, Weah vediamo. Domani valuteremo se far partire dall'inizio Locatelli o se portarlo in panchina"



Seguono aggiornamenti