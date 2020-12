Tocca apresentare la partita con il Barcellona a nome dello spogliatoio bianconero. Questi i temi toccati del co-capitano della Juve.- "Deve essere quello del secondo tempo del derby. Spero che quello sia l'inizio di un nuovo percorso, difficile soprattutto contro il Barcellona. Però nel percorso di crescita queste partite sono uno stimolo affrontarle e vincerle"- "La Champions ha dimostrato negli anni che è campo di grandi imprese, quella che ci aspetta domani sera sarà sicuramente partita difficile. Dovremo sacrificarci ma sappiamo di poter far male al Barcellona.. Se riusciamo a mettere in campo le conoscenze tattiche che ci sta dando il mister, possiamo crederci"- "L'abbiamo vista nel derby, significa che ce l'abbiamo dentro di noi. In questi giorni abbiamo avuto poco tempo per allenarci, abbiamo parlato di tutto. Ma ci sono tutte le condizioni per tentare l'impresa, un risultato positivo può accelerare il percorso di crescita"- "Da brividi e motivazioni diverse. Abbiamo l'occasione di far crescere autostima e voglia di migliorarci. Son sicuro che rivedremo la Juventus per come deve essere quando scende in campo"- "Fa sicuramente piacere far parte di questa pagina della storia del calcio, si affrontano due squadre che hanno due dei miglior giocatori di sempre. Sono due alieni che si contendono da anni ogni premio individuale. Come si ferma Messi? Con un grande lavoro di squadra, essendo un fuoriclasse da solo può farti vincere le partite, ma con un lavoro di squadra possiamo arginare le sue qualità e mettere in risalto quelle del nostro fuoriclasse. Di sicuro la voglia di vincere, fare gol, essere fondamentale è un valore aggiunto di Cristiano e non lo scopriamo oggi, da quando è arrivato è un esempio per tutti"