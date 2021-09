Tocca a Leonardofare il punto della situazione in casa, con le parole del difensore si potrà tastare l'umore dello spogliatoio bianconero a ridosso del debutto in. Questi i temi toccati dain conferenza stampa.- "E' evidente che ci sia un problema di continuità mentale della squadra e dei singoli. C'è solo da lavorare sul campo in primis e nella testa, dobbiamo metterci in testa la convinzione di poter fare una grande stagione altrimenti iniziamo a rivivere situazioni come Udine, Empoli e Napoli. Poche chiacchiere, ritroviamo umiltà, facciamo squadra. Solo così, con il gruppo, si può arrivare alla vittoria e riprendere la strada che spetta alla Juventus, non può essere questa""Dobbiamo tornare a sentirci responsabili di quello che si fa, senza cercare alibi nei momenti di difficoltà. Dobbiamo solo tornare in campo con la consapevolezza che dobbiamo trasmettere noi più grandi, ma anche i giovani devono capire che indossare la maglietta della Juventus non è come indossare altre maglie, in campo non bisogna mai dare nulla per scontato. Abbiamo vinto tanto con umiltà, sacrificio. Il singolo deve mettersi a disposizione del gruppo""E' su di noi prima di questa partita, ma se ti spaventa la pressione allora non puoi giocare nella Juventus. Sarà partita impegnativa da un punto di vista fisico, abbiamo studiato i video e siamo qui per portare a casa la vittoria, che ci servirebbe per preparare partite successive con entusiasmo e positività""Continuità deve essere caratteristica. Non centra Champions, amichevole, Coppa Italia o campionato. Bisogna capire che sempre e in qualsiasi momento si deve dare il cento per cento. Dobbiamo essere consapevoli di quello che facciamo nella nostra vita e in campo""Nessuna frecciata. Al di là di qualche episodio passato c'è grande trasparenza e stima reciproca. Un punto di discussione ci deve essere perché entrambi gli individui vogliono migliorare, così è stato con Allegri e parliamo di quattro anni fa. Per tutti è stato un elemento di disturbo, in realtà io con lui ho giocato di più nonostante abbia giocato un anno in meno degli altri. Dobbiamo dare di più, se sono qua a parlare è perché ho quasi cinquecento presenze. C'è un capitano che porta la fascia e un capitano che non la porta, il mister ha detto che spettava a me e mi sento responsabili di quello che sto facendo, ci metto la faccia come fatto tante volte in passato""Deve stare tranquillo, tutti passano momenti di difficoltà in una stagione. Ma lui ha già detto che non dà peso alle critiche. Il momento passerà, dobbiamo essere bravi noi a farlo passare il più in fretta possibile"."Abbiamo parlato un po' con lui del Malmoe e della Svezia in generale. Abbiamo studiato col mister i giocatori che ci aspettano domani, Deki ci ha detto che troveremo ambiente caldo"- "Calo di rendimento? Tutti devono capire che se sono qua è perché hanno fiducia del club e del gruppo. In Nazionale forse qualcuno è più tranquillo di testa, noi più grandi dobbiamo fargli capire che se sono qua è perché se lo meritano. I giocatori di questa squadra sono grandi giocatori, la maglia della Juventus è pesante"