Tocca a Leonardo Bonucci suonare la carica in casa Juve prima della sfida di Champions con il Lione. Ecco cosa ha detto il capitano bianconero.



DIFFERENZA - "Tutti noi possiamo fare la differenza, come singolo e come squadra. Sono convinto che ci sarà grande entusiasmo e grande voglia"



RUMORS - "Dobbiamo guardare a noi. Stiamo bene, abbiamo raggiunto principale che è lo scudetto, la nostra concentrazione è solo su quello che ci dice il mister per ribaltare la partita"



DETTAGLI - "Abbiamo analizzato tutto, dobbiamo fare un grande lavoro di squadra"



APPROCCIO - "Io penso che la tensione e la giusta adrenalina arrivino da sole, ci giochiamo parte importante della stagione, da parte nostra c'è tutta la volontà"



FATTORE CAMPO - "Giocare senza tifosi qualcosa ti toglie, dovremo essere ancora più bravi perché a livello di adrenalina dovremo trovare qualcosa in più per ribaltare svantaggio e andare a Lisbona"



RIPARTENZA - "Abbiamo disputato buone partite, poi giocando così tanto le energie sono venute a mancare. Abbiamo preparato la partita come non capitava da tempo, ognuno di noi butterà in campo il 110%"