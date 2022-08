A distanza di qualche settimana dal suo arrivo alla, ecco il momento per Gleisondi presentarsi anche in conferenza stampa. Il difensore centrale brasiliano condivide così la giornata con Filip, contemporaneamente ancora impegnato con le visite mediche. Questi i temi toccati da Bremer in conferenza stampa.IL TORO - "Vorrei ringraziare il Torino e tutta la società, sono stati quattro anni belli. Voglio ringraziare anche i miei ex compagni"ALLEGRI - "Bell'impatto con la Juve, lotta sempre per vincere. Ho parlato con Allegri, ha la mia stessa mentalità"DIFESA - "Cambia un po' da difesa a 3 o a 4. Ma sto parlando anche con Chiellini, dice di non lasciarmi condizionare da queste cose. Un passo alla volta"JUVE - "Ho parlato col mio procuratore, abbiamo parlato con diverse società. La Juventus è la squadra che mi ha colpito di più, giusto venire qua"NAZIONALE - "Ho pensato al futuro, la Juve è una squadra conosciuta a livello mondiale, gioca a quattro, ci sono tanti brasiliani. Non sarà facile, ma anche per questo ho deciso di essere qui"OBIETTIVI - "NON va bene una partita come con l'Atletico anche se era amichevole, siamo inc...ati. La Juventus punta sempre a vincere, l'anno scorso non c'ero ma quest'anno vogliamo cambiare tutto"DA TORO A JUVE - "So che i tifosi del Toro lo hanno presa male. Ma gli chiedo, se hanno figli e gli si prospetta di andare in una situazione migliore, cosa farebbero? Ho scelto questo, voglio vincere migliorare sempre, non c'è niente di male"Seguono aggiornamenti